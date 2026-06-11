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Violencia de género

Le exigió que borrara fotos con su ex de Facebook, la golpeó brutalmente y terminó detenido

El hombre fue detenido horas después y quedó a disposición de la Justicia. La agresión se produjo luego de que descubriera fotos de su pareja con su ex en Facebook.

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Una de las habitaciones del albergue transitorio en el que se desató el violento caso. (Foto: gentileza Diario Uno)

Una de las habitaciones del albergue transitorio en el que se desató el violento caso. (Foto: gentileza Diario Uno)

Lo que había comenzado como una salida de pareja terminó convirtiéndose en un grave episodio de violencia de género. Una mujer fue atacada a golpes por su novio dentro de un hotel alojamiento de San Juan, logró escapar en un descuido del agresor y pidió ayuda en la calle, en tanto, el hombre fue detenido horas después y quedó a disposición de la Justicia.

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El registro de 2015 que volvió a circular en medio de la causa. (Foto: captura).

El hecho ocurrió en el hotel alojamiento Samaná y tuvo como detonante una discusión vinculada a los celos, según surge de la investigación judicial. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la pareja se encontraba en una habitación del albergue transitorio cuando comenzó una discusión.

El agresor, identificado como Julio Andrés Ferreyra, de 42 años, le recriminó a la mujer que todavía conservara en Facebook fotografías junto a una expareja. Según la denuncia, mientras compartían una cerveza, el hombre comenzó a alterarse y reaccionó de manera cada vez más violenta, pese a que la víctima intentó calmar la situación y le aseguró que eliminaría las imágenes que generaban el conflicto.

La investigación sostiene que Ferreyra golpeó a la mujer en reiteradas oportunidades en el rostro y luego la tiró al piso, donde continuó agrediéndola físicamente. En medio del ataque, la víctima intentó abandonar la habitación para ponerse a salvo, pero el acusado la obligó a regresar por la fuerza.

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Otra de las habitaciones del hotel sanjuanino en el que se dio el violento episodio. (Foto: gntileza Dairo Uno)

Otra de las habitaciones del hotel sanjuanino en el que se dio el violento episodio. (Foto: gntileza Dairo Uno)

Lejos de detenerse, la agresión escaló aún más. Momentos después, el hombre volvió a golpearla en la boca y la amenazó con atacarla utilizando una botella de vidrio. La mujer quedó atrapada en una situación extrema, sin posibilidad de pedir ayuda y bajo constantes amenazas.

Cómo logró escapar del hotel alojamiento

En medio de la violencia, la víctima aprovechó un momento de distracción del agresor para huir. Corrió fuera de la habitación y logró llegar hasta una persona que se encontraba cerca del establecimiento, quien le abrió un portón para facilitarle la salida.

Con visibles lesiones producto de la golpiza, caminó por la calle Pellegrini buscando ayuda hasta que encontró efectivos policiales que ya habían recibido una alerta sobre una posible situación de violencia en la zona. Los agentes la asistieron de inmediato y tomaron su testimonio para iniciar la investigación.

El operativo que terminó con la detención del sospechoso. Tras la denuncia de la víctima, la Policía desplegó un operativo de búsqueda para localizar al agresor.

La captura se produjo aproximadamente tres horas después del ataque, cuando los efectivos interceptaron a Ferreyra en la vía pública, a unos 200 metros de la Avenida Ignacio de la Roza. El hombre quedó detenido y a disposición del sistema de Flagrancia.

Cómo quedó la causa judicial

La investigación está a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi y fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Mientras tanto, la víctima fue trasladada a la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG, especializada en violencia intrafamiliar y de género.

Allí recibió asistencia médica, acompañamiento psicológico y asesoramiento judicial. Finalmente, decidió formalizar la denuncia contra el acusado para que avance la causa penal.

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