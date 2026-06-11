Le exigió que borrara fotos con su ex de Facebook, la golpeó brutalmente y terminó detenido

samana-telo-san-juan Otra de las habitaciones del hotel sanjuanino en el que se dio el violento episodio. (Foto: gntileza Dairo Uno)

Lejos de detenerse, la agresión escaló aún más. Momentos después, el hombre volvió a golpearla en la boca y la amenazó con atacarla utilizando una botella de vidrio. La mujer quedó atrapada en una situación extrema, sin posibilidad de pedir ayuda y bajo constantes amenazas.

Cómo logró escapar del hotel alojamiento

En medio de la violencia, la víctima aprovechó un momento de distracción del agresor para huir. Corrió fuera de la habitación y logró llegar hasta una persona que se encontraba cerca del establecimiento, quien le abrió un portón para facilitarle la salida.

Con visibles lesiones producto de la golpiza, caminó por la calle Pellegrini buscando ayuda hasta que encontró efectivos policiales que ya habían recibido una alerta sobre una posible situación de violencia en la zona. Los agentes la asistieron de inmediato y tomaron su testimonio para iniciar la investigación.

El operativo que terminó con la detención del sospechoso. Tras la denuncia de la víctima, la Policía desplegó un operativo de búsqueda para localizar al agresor.

La captura se produjo aproximadamente tres horas después del ataque, cuando los efectivos interceptaron a Ferreyra en la vía pública, a unos 200 metros de la Avenida Ignacio de la Roza. El hombre quedó detenido y a disposición del sistema de Flagrancia.

Cómo quedó la causa judicial

La investigación está a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi y fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Mientras tanto, la víctima fue trasladada a la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG, especializada en violencia intrafamiliar y de género.

Allí recibió asistencia médica, acompañamiento psicológico y asesoramiento judicial. Finalmente, decidió formalizar la denuncia contra el acusado para que avance la causa penal.