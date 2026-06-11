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A 7 años del asesinato: así vive hoy la familia de Fernando Pastorizzo

Sopresa por la actualidad de la familia de Fernando Pastorizzoa 7 años de que fuera asesinado por Nahir Galarza. Enterate.

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A 7 años del asesinato: así vive hoy la familia de Fernando Pastorizzo

Pasaron casi siete años desde que el asesinato de Fernando Pastorizzo sacudió a la Argentina y convirtió a Nahir Galarza en una de las protagonistas de uno de los casos policiales más impactantes de las últimas décadas. Sin embargo, mientras el nombre de la condenada reaparece periódicamente en los medios, existe otra historia que continúa desarrollándose lejos de las cámaras: la de la familia de Fernando.

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Moana, una de las películas más queridas de Disney, llega a los cines con su nueva versión. (Foto: Gentileza Prensa)

Para Gustavo Pastorizzo, padre de la víctima, el tiempo no borró la ausencia. El dolor sigue presente, aunque con los años encontró nuevas razones para seguir adelante y reconstruir una vida que quedó marcada para siempre por aquella madrugada de diciembre de 2017.

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Lejos de la exposición mediática, Gustavo eligió refugiarse en el trabajo, en sus afectos y en los recuerdos de Fernando. Quienes hablaron con él en los últimos tiempos aseguran que ya no desea volver una y otra vez sobre el caso cada vez que surge una nueva polémica vinculada a Nahir Galarza.

Sin embargo, en medio de tanto sufrimiento apareció una luz inesperada.

La gran transformación en su vida llegó con el nacimiento de Gabriel, el hijo que tuvo años después de la tragedia junto a una mujer a la que conoció durante las marchas y movilizaciones organizadas para pedir justicia por Fernando.

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La historia resulta tan impactante como emotiva. En medio del dolor compartido, nació una relación que terminó convirtiéndose en una nueva familia.

Aunque actualmente ya no estaría en pareja con la madre del niño, Gabriel se transformó en el gran motor de sus días.

Según revelaron en el programa Puro Show, Gustavo se emocionó profundamente al hablar de su hijo menor y dejó una frase que refleja todo lo que significa para él.

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"Me trae muchos recuerdos a Fernando, es muy parecido. Para mí es un regalo que me dio la vida después de una pérdida tan grande".

Las palabras conmovieron a quienes las escucharon. Porque detrás de ellas aparece la realidad de un padre que jamás podrá superar la ausencia de su hijo, pero que encontró una nueva oportunidad para volver a sonreír.

Incluso existe un detalle que revela hasta qué punto Fernando sigue presente en la familia: trascendió que Gabriel lleva como segundo nombre "Fernando", en homenaje al joven asesinado.

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A casi siete años del crimen, Gustavo continúa transitando el difícil equilibrio entre el duelo y la reconstrucción. Mientras avanza en proyectos personales, como la escritura de un libro dedicado a Fernando, intenta mantenerse alejado de la exposición pública que durante años rodeó a su familia.

Pero hay recuerdos que siguen intactos. Las charlas sobre Boca Juniors, los amigos, los estudios y la personalidad tranquila de Fernando aparecen una y otra vez en la memoria de quienes lo conocieron. Son pequeñas imágenes cotidianas que sobreviven al paso del tiempo y que mantienen vivo su recuerdo.

Hoy, mientras Gabriel ocupa un lugar central en su vida, Gustavo Pastorizzo intenta mirar hacia adelante sin dejar de mirar hacia atrás. Porque el dolor continúa, pero también la necesidad de seguir viviendo.

Y en ese camino, el hijo al que define como "un regalo de la vida" se convirtió en la esperanza que apareció después de la noche más oscura.

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