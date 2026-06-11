Fuerte revuelo con la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul por un "robo" a otra famosa

Finalmente, el integrante de LAM aseguró: "La famosa que le choreó la wedding es Tini Stoessel. Se cholulearon con Tini, que quería el 26 y ahora quiere el 19". Tras escuchar la explicación, Ángel de Brito resumió la polémica con una frase contundente: "Tini Stoessel limpió a la otra novia".

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Qué dijo Tini Stoessel del embarazo que perdió

En medio de los rumores que por entonces circulaban con fuerza, Tini Stoessel habló desde un lugar profundamente íntimo sobre el embarazo que había perdido junto a Rodrigo De Paul. La artista no lo hizo en una entrevista ni en redes sociales, sino sobre el escenario, ese espacio donde solía expresarse sin intermediarios.

Durante un show que brindó el miércoles 1 de abril por la noche en Tucumán, la cantante se tomó unos minutos para dirigirse directamente a su público y ponerle un freno a las versiones que se venían instalando en torno a aquel supuesto conflicto con Emilia Mernes.

Lejos de profundizar la polémica, Stoessel pidió cautela al abordar el tema y remarcó que muchas de las versiones que circularon no reflejaban lo sucedido. “Es un tema delicado ”, expresó, visiblemente movilizada, con la intención de bajar la intensidad de la exposición y resguardar su intimidad.

Sin embargo, el momento más fuerte de la noche llegó después. En medio de su descargo, Tini sorprendió al referirse a una situación personal que hasta ese momento no había hecho pública. “No tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico", señaló, al mismo tiempo que también desmintió que su cuadro de depresión haya sido el detonante del conflicto.

Más tarde, el tema volvió a instalarse en La Mañana con Moria (El Trece), donde sumaron nuevos detalles sobre la situación. Desde el panel aportaron contexto a las declaraciones que la artista había realizado sobre el escenario: “Tuvo un embarazo ectópico el año pasado con Rodrigo de Paul, lo confesó y confirmó, abrió su corazón ”.

La información reforzaba la idea de que se trató de un proceso que había sido mantenido en reserva y que recién entonces tomó estado público.