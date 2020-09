¡Escándalo! Italia investiga irregularidades en el examen de ciudadanía del uruguayo Luis Suárez

Suárez desató un escándalo en Italia.

La Justicia italiana investiga una serie de presuntas irregularidades en el examen de ciudadanía del jugador uruguayo del club Barcelona de España Luis Suárez, quien la semana pasada rindió la prueba para obtener el pasaporte italiano, y según las escuchas telefónicas difundidas hoy sabía de antemano las respuestas del examen.

La policía Económico-Financiera de la Guardia de Finanzas y la Fiscalía de la ciudad de Perugia investiga si el futbolista sabía de antemano las respuestas, para el examen que rindió este fin de semana con el que esperaba obtener el pasaporte que le permitiría fichar por un equipo italiano que sería la Juventus, sin ocupar plaza de extracomunitario.

En una nota, el fiscal de Perugia Raffaele Cantone explicó que "de las actividades investigativas se desprende que los temas cubiertos por el examen fueron previamente pactados con el candidato y que la puntuación relativa fue atribuida incluso antes de la realización del mismo, a pesar de haber sido encontrado un conocimiento elemental de la lengua italiana durante las lecciones a distancia impartidas por los profesores de la Universidad".

Según informa el diario Repubblica, la Guardia de Finanzas allana desde esta mañana las oficinas de la rectora de la Universidad para Extranjeros de Perugia, Giuliana Grego Bolli, para buscar documentación sobre el examen del futbolista.

Según reconstruye el diario, una serie de escuchas telefónicas alertó a la policía luego de que los encargados de tomar el examen hayan dicho por teléfono que el jugador "debe pasar porque tiene sueldo de 10 millones al año y no se lo podés hacer perder porque no tiene el B1", en referencia al nivel de italiano requerido para acceder a la ciudadanía.

De acuerdo a la prensa, Suárez tenía acordado un contrato con el club Juventus de Italia que le garantizaría ese sueldo anual, pero para el que debía conseguir su pasaporte comunitario antes del 5 de octubre para poder ser inscripto en la lista para las competiciones europeas.

Según las escuchas develadas por Repubblica, los examinadores y la rectora hablaron por teléfono de que el futbolista "está memorizando varias las partes del examen", aludiendo a que conocía las preguntas de antemano.

Repubblica agrega demás que, en una de las escuchas, la rectora y los responsables del examen aseveraron su "temor a los periodistas; hacen dos preguntas y esto es una crisis".

Luis Suárez buscó su pasaporte italiano por las negociaciones para sumarse a la Juventus. Sin embargo, la demora del trámite fue la principal traba y por eso la Vecchia Signora desistió de contratarlo. "No está en nuestra lista por el tiempo burocrático que requiere la obtención del pasaporte. Cuando hubo la oportunidad de llegar a él, comprobamos que el tema de la ciudadanía era un obstáculo. No fue posible acortar el tiempo, por lo que tuvimos que renunciar a él", afirmó Fabio Paratici, director deportivo de la Juve, en Sky Sports.

Según trascendió, el delantero ya llegó a un acuerdo para sumarse -libre- al Atlético de Madrid. A pesar de eso, Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, habría cambiado de postura hoy: se niega a rescindirle el contrato y que se vaya sin dejarle dinero al club catalán.