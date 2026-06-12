Pakistán aseguró que ya existe un texto acordado para ponerle fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán

Pakistán tuvo un rol central en las gestiones diplomáticas que permitieron acercar posiciones entre Washington y Teherán y se consolidó como uno de los principales mediadores del proceso.

En ese marco, Sharif también cuestionó lo que definió como una “campaña incesante de desinformación” impulsada por sectores que, según consideró, intentan obstaculizar el acuerdo. Sin embargo, no precisó quiénes estarían detrás de esas acciones ni brindó detalles sobre la supuesta información falsa a la que hizo referencia.

el-presidente-de-estados-unidos-donald-trump-foto-evan-vuccireuters-LYBNR3N7BE44IZS6BP4JASMRNY Trump aseguró que las negociaciones están prácticamente cerradas, y afirmó que "todas las partes quieren el acuerdo". (Foto: Reuters)

Expectativa por la firma del memorándum

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, coincidió en que el entendimiento entre ambos países se encuentra en una etapa decisiva.

El funcionario iraní señaló que el memorándum de entendimiento mediado por Pakistán para poner fin a la guerra “nunca ha estado tan cerca”.

A través de una publicación en X, Araghchi pidió prudencia hasta que concluyan las negociaciones y evitó anticipar detalles sobre el contenido del documento.

Araghchi acuerdo de paz

“En espera de su finalización, los medios de comunicación deben abstenerse de entrar en especulaciones acerca de su contenido”, manifestó.

Asimismo, aseguró que “todos los detalles serán compartidos con el público a su debido tiempo”.

Las declaraciones de ambos funcionarios alimentan las expectativas sobre un posible cierre de las negociaciones, en momentos en que Islamabad intensifica sus esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán.