La hamburguesa que apuesta a una combinación inédita de sabores; ya está disponible en el país

La propuesta estará disponible tanto en versión simple como doble, para quienes buscan una experiencia aún más contundente.

Según explicaron desde la compañía, el objetivo es seguir ampliando la oferta con productos que combinen sabores innovadores sin perder la calidad de los ingredientes que caracterizan a la marca.

"Buscamos seguir innovando dentro de nuestro menú y sorprender a nuestros consumidores con nuevas combinaciones de sabores y texturas", señaló Marcos Micerda, gerente general de la firma en Argentina.

La nueva hamburguesa ya puede conseguirse en los locales de la cadena y también a través de las plataformas digitales de compra y delivery.

La incorporación se suma a una serie de lanzamientos recientes que apuntan a captar la atención de consumidores interesados en propuestas cada vez más elaboradas dentro del universo de las hamburguesas premium.

Con cebollas crocantes, queso derretido y una salsa distinta a las tradicionales, la apuesta busca posicionarse como una de las novedades gastronómicas más comentadas de la temporada.