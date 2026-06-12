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La hamburguesa que apuesta a una combinación inédita de sabores; ya está disponible en el país

Cebolla crocante, queso y una salsa especial: así es la nueva hamburguesa bomba que revoluciona todo.

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La hamburguesa que apuesta a una combinación inédita de sabores; ya está disponible en el país

El mercado de las hamburguesas suma una nueva apuesta que busca conquistar a los amantes de los sabores intensos y las combinaciones diferentes. Se trata de la Crispy Onion Cheeseburger, una propuesta que combina carne vacuna, cebollas en dos versiones, quesos y una salsa especial con un toque agridulce.

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La novedad llega en un contexto donde las cadenas de comida rápida buscan innovar cada vez más en ingredientes, texturas y experiencias gastronómicas para un público que se muestra cada vez más exigente.

La nueva hamburguesa se destaca por reunir en un mismo producto cebollas caramelizadas y cebollas crispy, una mezcla que busca aportar tanto suavidad como crocancia en cada bocado.

A eso se suma un mix de quesos fundidos y una mayonesa con notas agridulces que funciona como el ingrediente diferencial de la receta.

La propuesta estará disponible tanto en versión simple como doble, para quienes buscan una experiencia aún más contundente.

Según explicaron desde la compañía, el objetivo es seguir ampliando la oferta con productos que combinen sabores innovadores sin perder la calidad de los ingredientes que caracterizan a la marca.

"Buscamos seguir innovando dentro de nuestro menú y sorprender a nuestros consumidores con nuevas combinaciones de sabores y texturas", señaló Marcos Micerda, gerente general de la firma en Argentina.

La nueva hamburguesa ya puede conseguirse en los locales de la cadena y también a través de las plataformas digitales de compra y delivery.

La incorporación se suma a una serie de lanzamientos recientes que apuntan a captar la atención de consumidores interesados en propuestas cada vez más elaboradas dentro del universo de las hamburguesas premium.

Con cebollas crocantes, queso derretido y una salsa distinta a las tradicionales, la apuesta busca posicionarse como una de las novedades gastronómicas más comentadas de la temporada.

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