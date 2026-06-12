¿Se viene la cuarta? Qué dice la astrología sobre la Selección Argentina para el Mundial 2026

Qué selecciones tienen ventajas astrológicas frente a la Scaloneta

El desarrollo del certamen estará regido por lo que el especialista Guido Tejat define como "una película de tres actos" en el cielo. El torneo comenzará con Venus y Júpiter en Cáncer, pasará a Leo y cerrará con Venus en Virgo. Históricamente, la combinación de Venus en Virgo favoreció a selecciones ordenadas, sólidas defensivamente y eficaces en la administración de sus partidos, un patrón que ya consagró campeones a Brasil en 1994, España en 2010 y Francia en 2018.

Bajo este esquema astrológico, las predicciones marcan contrastes fuertes para el resto de los competidores:

Favoritos europeos: Países Bajos, Portugal, Alemania y España se perfilan en lo más alto gracias a la transición celeste hacia Leo.

Candidatos descartados: Las lecturas afirman que Francia y Brasil están imposibilitados de campeonar en esta oportunidad, augurando incluso un fracaso rotundo para la Verdeamarela, que no superaría los octavos de final.

Sorpresas y caídas tempranas: Se espera un gran desempeño de Marruecos y una eliminación temprana para el seleccionado de Uruguay.

El veredicto astral deja un escenario de alta competencia: la Scaloneta cuenta con la base cósmica para arrasar en fase de grupos y octavos, pero el verdadero desafío de la estructura de Scaloni estará en sortear la barrera de los cuartos de final, donde el cambio de clima planetario exigirá la máxima inteligencia táctica y defensiva del equipo.