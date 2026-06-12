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¿Se viene la cuarta? Qué dice la astrología sobre la Selección Argentina para el Mundial 2026

Los especialistas en astrología y el tarot debaten el futuro de la Albiceleste en la Copa del Mundo. Entre el fin de ciclo de Lionel Messi, los tránsitos de Lionel Scaloni y el impacto de Júpiter, los analistas revelan qué posibilidades reales hay de repetir la hazaña de Qatar.

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¿Se viene la cuarta? Qué dice la astrología sobre la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina se prepara para defender el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, instalada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, tras cerrar sus amistosos con una sólida victoria ante Islandia. Sin embargo, más allá de la preparación física y táctica, las miradas también se posan sobre los astros. En el ámbito de la astrología, los pronósticos muestran visiones divididas pero unánimes en que el equipo hará un gran papel, con un ojo puesto en las fases críticas del torneo.

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¿Cómo le irá a Argentina en el Mundial 2026 según los astrólogos?

El análisis de los tránsitos planetarios presenta matices de cautela y optimismo. De acuerdo con el astrólogo Federico Pertusati (conocido en X como @AstroMutable), Argentina va a estar muy fuerte hasta cuartos de final inclusive, impulsada por la presencia de Júpiter en Cáncer. No obstante, advierte que los cuartos de final podrían transformarse en el primer momento crítico de la Scaloneta si se cruza con potencias como Países Bajos, España, Portugal, Inglaterra o Alemania. Según su previsión, el equipo podría perder fuerza en semifinales debido al ingreso de Júpiter en el signo de Leo, beneficiando potencialmente a naciones vinculadas históricamente a monarquías europeas.

A contramano de esta postura, otros especialistas sostienen la ilusión del bicampeonato. El astrólogo @Astro_millo determinó que la Selección Argentina es su candidata firme a ser campeona del mundo, anticipando un debut exitoso frente a Argelia. Por su parte, la tarotista y vidente @BlackVidente reforzó esta línea argumental indicando que Lionel Scaloni cuenta con tránsitos astrológicos muy buenos para coronar nuevamente, proyectando que el equipo nacional finalizará de mínima entre los tres primeros puestos del torneo.

Qué pasará con Lionel Messi en el Mundial 2026 según las predicciones

El capitán argentino afronta un torneo sumamente particular desde el punto de vista astrológico. Las proyecciones de Pertusati sugieren que en este Mundial se ve pronunciado su fin de ciclo en la Selección. Si bien aclara que no se visualizan aspectos negativos en su carta natal, tampoco aparecen tránsitos lo suficientemente determinantes para una nueva coronación absoluta o un brillo individual idéntico al de Qatar 2022. A pesar de esto, a nivel estadístico el panorama es alentador: los astros le auguran la posibilidad de superar o compartir el primer puesto con Miroslav Klose como el máximo anotador de la historia de los Mundiales durante las primeras fases.

Qué selecciones tienen ventajas astrológicas frente a la Scaloneta

El desarrollo del certamen estará regido por lo que el especialista Guido Tejat define como "una película de tres actos" en el cielo. El torneo comenzará con Venus y Júpiter en Cáncer, pasará a Leo y cerrará con Venus en Virgo. Históricamente, la combinación de Venus en Virgo favoreció a selecciones ordenadas, sólidas defensivamente y eficaces en la administración de sus partidos, un patrón que ya consagró campeones a Brasil en 1994, España en 2010 y Francia en 2018.

Bajo este esquema astrológico, las predicciones marcan contrastes fuertes para el resto de los competidores:

  • Favoritos europeos: Países Bajos, Portugal, Alemania y España se perfilan en lo más alto gracias a la transición celeste hacia Leo.

  • Candidatos descartados: Las lecturas afirman que Francia y Brasil están imposibilitados de campeonar en esta oportunidad, augurando incluso un fracaso rotundo para la Verdeamarela, que no superaría los octavos de final.

  • Sorpresas y caídas tempranas: Se espera un gran desempeño de Marruecos y una eliminación temprana para el seleccionado de Uruguay.

El veredicto astral deja un escenario de alta competencia: la Scaloneta cuenta con la base cósmica para arrasar en fase de grupos y octavos, pero el verdadero desafío de la estructura de Scaloni estará en sortear la barrera de los cuartos de final, donde el cambio de clima planetario exigirá la máxima inteligencia táctica y defensiva del equipo.

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