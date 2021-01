Escándalo en San Lorenzo: Piatti reveló que los Romero le ofrecían $15 mil a los juveniles por ganar un partido

Nacho Piatti

Nacho Piatti fue entrevistado por ESPN luego de su polémica salida de San Lorenzo y disparó munición gruesa contra los dirigentes del Ciclón y sobre todo contra los hermanos Romero, sospechosos de generar una división en el plantel.

Una de las cosas que contó el mediocampista fue el premio que ofrecían los futbolistas paraguayos a los juveniles como premio a ganar un partido. "Les daban 15 mil pesos a cada uno y cuando vinieron a darme lo mío, les dije que no quería nada", contó.

"Hay un montón de cosas que pasaron", expresó Piatti. Y Seba Domínguez intervino: "¿No hay nadie que les dé un cachetazo a mano abierta?".

"Esta gente tiene privilegios, yo me enfrenté a ellos y me rajaron. Si Monetti los enfrenta, capaz lo echan", sumó. "Vos sabés el poder que tiene Marcelo, yo quería las cosas justas, no privilegios para nadie", cerró.