Explosivas declaraciones de Mauricio Macri sobre Sebastián Villa y la postura de Boca de que siga jugando

Qué dijo Riquelme sobre el caso Villa en Boca

"Es un tema sensible. El otro día di una nota de fútbol. Hay que separar las cosas. Una cosa es si hablamos de fútbol, el otro tema es diferente. Todos odiamos el otro tema, sea quien sea, lo repudiamos, nos da bronca. Hay gente de legales de nuestro club que se ocupa, está en la Justicia. Cuando dictamine, el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde", expresó el encargado del Consejo de Fútbol en una entrevista con Radio 10.

"Cuando hablo de fútbol digo que este chico juega muy bien. Después tengo que aguantar que digan que Riquelme esto o lo otro. No soy tan inteligente para hablar. Siempre digo que trato de hablar con palabras para que se me entienda y con las que me siento cómodo. Quisieron instalar nerviosismo en nuestro club. Gracias a Dios me acostumbré desde chiquito y no lo van a lograr. Tengo las cosas claras", agregó luego.

La opinión de Battaglia sobre la situación de Villa en Boca

"Se encarga o se está encargando el club", expresó el director técnico del Xeneize al ser consultado. Una frase que repitió ante cada repregunta de los periodistas al salir del entrenamiento este lunes por la tarde. "En su momento lo hablamos, pero de todo eso se está encargando el club", agregó. "La verdad es que nosotros estamos pensando en lo que tenemos que hacer. La situación personal de Seba se está encargando la gente que se tiene que encargar del club", reiteró Sebastián Battaglia.