Juan Román Riquelme rompió el silencio sobre la denuncia de abuso sexual a Sebastián Villa

Román comenzó: "El otro día hablé sobre fútbol, el otro tema nos da bronca, como a todos. Después tengo que aguantar tres días que 'Riquelme esto, lo otro', no soy tan inteligente para hablar, pero trato de vivir simple. No le doy tanta vuelta. Las cosas son bastante claras. Tratan de instalar nerviosismo a nuestro club. Pero ya me acostumbré de chiquito y no van a lograr ponerme nervioso".