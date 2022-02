Falcioni aseveró: "Le pregunté al presidente de Boca por Ramón Ábila, están los dirigentes nuestros en Capital Federal y se reunirán con el Consejo del Fútbol de Boca, lo están negociando. El futbolista tiene muchas ganas de venir".

Qué dijo el DT sobre la posible ida de Farías: "Sé que hay momentos en los que los jugadores pueden tener grandes oportunidades y yo no me meto. Si la negociación de Facundo Farías es buena para el club y el futbolista, no me meto. Ya me pasó de acompañar a jugadores como Sergio Agüero en Independiente o James Rodríguez y Rodrigo Palacio en Banfield, nunca pondré obstáculos. Sé que Farías es un gran jugador y de mucha valía".