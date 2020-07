Federico Beligoy: “La pandemia atrasó la llegada del VAR a la Argentina”

Federico Beligoy, director de árbitros, también proyectó que en 2 ó 3 años, una mujer dirigirá en Primera División

Hace 2 años, Federico Beligoy asumía como Director Nacional de Arbitros de la Argentina, reemplazando al prestigioso Horacio Elizondo. “El balance es muy positivo. Capacitamos a todos los jueces con el mismo plan, desde Pitana y Loustau hasta el chico que recién empieza y hemos renovado el 50 por ciento el plantel de árbitros”, dice el también Secretario General de la Asociación Argentina de Arbitros (AAA).

Hay un elemento que transformó el arbitraje mundial en los últimos años, el VAR: “estoy a favor de la tecnología. Tenemos la posibilidad de ser más justos. Es igualar al árbitro respecto del hincha y de los periodistas, que tienen la repetición de la jugada a los 5 segundos”, señala el ex juez.

-¿Cuándo empezará a utilizarse en la Argentina?

-La pandemia atrasó todo. El mes que viene tendría que estar debutando el VAR en la Argentina, con el inicio de la Liga Profesional, pero lo haremos recién el año próximo. ¿Por qué? Porque el coronavirus no permitió empezar las capacitaciones para 37 árbitros VAR y, además, el sistema que vamos a utilizar no pudo ser terminado. En consecuencia, aún no tenemos la aprobación de la FIFA y la IFAB (que es la encargada de las reglas del fútbol).

Foto del encuentro con los Árbitros/as de La Liga española.

-¿Dónde estará oficina central del VAR?

-Funcionará por fibra óptica en todos los estadios. Se está construyendo un centro de Desarrollo en el predio de la AFA en Ezeiza, una oficina de 800 metros cuadrados. Allí trabajarán entre 3 y 5 personas por partido y, por fibra óptica estarán comunicados con los árbitros de cada encuentro. Es una tecnología de alta gama, que se utiliza en pocos lugares del mundo.

-Una especie de comando central, ¿sin árbitros VAR físicamente en cada cancha de la Argentina?

-Exacto. Con la fibra óptica técnicamente llegamos a todo el país. Había algunos problemas con Entre Ríos, donde juega Patronato, pero lo estaban solucionando. El costo por partido estimado es entre 3000 y 4000 dólares.

-¿El comienzo será sólo con la Liga Profesional?

-Sí, en esta primera etapa. La pandemia también paró la obra en Ezeiza. Ese es otro de los motivos de la postergación de la utilización del VAR. Hay que recordar que la Argentina ya tiene 11 árbitros VAR habilitados, que son los conocidos, los que dirigen Libertadores, Sudamericana, Mundiales.

-¿Quién o quiénes se perfilan para ser él o los árbitros argentinos en el Mundial de Qatar?

-Hay dos candidatos, Fernando Rapallini y Facundo Tello

-En los últimos años nos acostumbramos a ver mujeres como jueces asistentes o en la función de 4ta arbitra, ¿cuándo veremos a una dama en el rol principal, dirigiendo Primera División en la Argentina?

-En 2 ó 3 años. Es una cuestión de porcentaje. Hoy, el 8 o 9 por ciento de las personas que se inscriben para hacer el curso de árbitros, son mujeres. Pensá que hay dirigiendo 30 árbitras y 600 árbitros, es decir, el 5 por ciento son damas. Con esto digo, cada vez se inscriben más chicas y esto aumenta las posibilidades de que lleguen a Primera. Hoy tenemos representantes mujeres como asistentes, como 4tas árbitras, y como jueces principales en el fútbol femenino y en Primera D, estas últimas, seguramente, son las que lleguen a dirigir en Liga Profesional en 2 o 3 años.

-¿Qué información tienen respecto del regreso del fútbol?

-No tenemos fecha de retorno. Se mantiene la información con mucho hermetismo y me parece bien. Mientras tanto, nosotros aprovechamos la pandemia para hacer capacitaciones por zoom, tanto teóricas, físicas, como técnicas. Además, los jueces que viven en el AMBA tienen entrenamientos por zoom 3 o 4 veces por semana y los que viven en las provincias donde hay más libertades, salen a correr a los parques o predios habilitados.

-¿Los árbitros tendrán un protocolo especial cuando regrese el fútbol?

-Hace unos días tuvimos una charla con Carlos Velasco Carballo, que ocupa mi mismo cargo en España y está en contacto con los jueces que dirigen todas las semanas a Real Madrid, Barcelona, etc. Un poco para saber cómo hacen ellos. El resumen es cuidarse mucho, alcohol en gel, distanciamiento, testeos, escenarios burbujas. Por ejemplo, nos contaba que si Getafe y Barcelona no tienen casos de coronavirus y los árbitros que van a trabajar en el partido tampoco, muchas veces concentran todos en el mismo hotel. Los jugadores de los dos equipos y los jueces.

Federico Beligoy, 51 años, Secretario General de la AAA y Director Nacional de los Jueces en nuestro país termina el dialogo con Ovación24 dejando un título relacionado con su otra ocupación, el negocio del calzado, donde se dedica al diseño y el armado de la base de una importante empresa de zapatos femeninos. “Antes estábamos sobrepasados de trabajo, hoy coleccionamos cheques rechazados”, aporta como resumen de otra industria que sufrió los embates de la pandemia.