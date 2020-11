Fillol: "La 10 de la Selección hay que usarla porque es el alma de Diego"

Fillol y Maradona

El ex arquero Ubaldo Matildo Fillol aseguró hoy que la camiseta con el 10 en la espalda "hay que usarla porque es el alma de Diego" y porque será "un arma de temer" para los rivales que vean ese número en el seleccionado argentino que portó Maradona.

"La 10 hay que usarla porque es el alma de Diego, él me decía desde pibe que la camiseta para él era su bandera. Me gustaría ver siempre la 10 porque estaría el alma de Diego. Sería un arma de temer para los rivales porque la usó él y estoy seguro de que siempre estará su aura dando vueltas cuando se use ese número", describió el mejor arquero de todos los tiempos en su programa Abrazo del Alma, que se transmite en su Instagram.

Además, el Pato, campeón del mundo en 1978 y compañero del seleccionado de Maradona, recordó que cuando compartieron equipo se quedaban con Mario Kempes y Daniel Passarella a "competir" en torneos de tiros libres.

"Después de los entrenamientos con la Selección nos quedábamos con Diego, Kempes y Passarella a seguir practicando con tiros libres. Hacían competencia entre ellos para ver quién me metía más goles y eso nos sirvió a todos muchísimo", detalló.

Y también, Fillol, a quien Maradona respetó y quiso tanto en la cancha como afuera de ella, relató que desde los 19 años cuando iban de gira a Europa, incluso con un plantel repleto de campeones del mundo, "la prensa y los fanáticos se volvían locos por él".

Fuente: Télam