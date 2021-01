Gallardo habló sobre sus dichos a Rojas y dejó otra frase que también se viralizó

Marcelo Gallardo

En la previa del partido ante Palmeiras, Marcelo Gallardo no esquivó la pregunta sobre sus dichos ("Rompele el tobillo") a Robert Rojas tras el Superclásico y les mandó un mensaje a quienes lo cuestionaron.

"Imagino que el que habla demasiado de eso es porque en su vida tocó una pelota o no la agarró ni siquiera con la mano, pero ese no es mi problema. El que entiende un poquito del juego sabe bien a qué me refería", expresó el técnico de River.