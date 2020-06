Gallardo habló en Radio La Red y disparó para todos lados: “Me hace entender que el fútbol no se va a activar de acá a corto y largo plazo"

Luego del anuncio del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en el que anunció que el fútbol solo iba a volver cuando todo el país se encuentre en la fase 4, Marcelo Gallardo rompió el silencio en Radio La Red AM910 y expresó su malestar con la inacción de los dirigentes del fútbol argentino.

"Me hace entender que el fútbol no se va a activar de acá a corto y largo plazo", afirmó el Muñeco y agregó: "Es difícil, ya pasaron más de 100 días que el futbolista no puede realizar ninguna actividad".

Gallardo entiende que el fútbol no volverá pronto.

En charla con Radio La Red aseguró: "Por lo que hablo con jugadores y entrenadores, tengo voces de que ya no se aguanta más el tema. Se tuviera que haber dado alguna conversación y no estar en la incertidumbre total”.

Otras declaraciones:

- "Como viene la cosa y por lo que dicen los especialista, viene para largo".

-"Si esto se estira mucho más va a ser peor, porque nadie piensa en el día después. Cuando pase todo esto, ¿como van a volver los jugadores? ¿van a querer seguir estando?".

-"Se que el fútbol no es imprescindible en este momento, pero de ahí a no hacer nada... deberíamos trabajar en conjunto. Yo se lo dije todo el tiempo a Rodolfo (D'Onofrio)",

-"No tengo deseos de romper la cuarentena, tengo deseos de poder hacer mi trabajo con los protocolos necesarios".

-"Hubo mucho silencio durante todo este tiempo y me generaba una gran indignación".

- "¿Por qué le restringen la posibilidad a los futbolistas del interior?". Que me digan que los jugadores del interior quieren sacar ventaja. ¿De qué me hablan que quieren sacar ventaja?".

-"Si esto se sigue estirando, se va sufrir el día de mañana. ¿Alguien está evaluando cómo van a volver estos jugadores?".