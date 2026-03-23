Frenó para ayudar a un hombre en la calle y todo se convirtió en una terrible pesadilla. 

Tras el ataque, el agresor escapó rápidamente y aún no fue identificado.

El hecho encendió alertas entre vecinos y autoridades, ya que no se descarta que se trate de una modalidad delictiva premeditada, en la que los delincuentes simulan una situación de emergencia para engañar a conductores.

Investigación en marcha y análisis de cámaras

La víctima radicó la denuncia y personal policial intervino en el lugar. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal correspondiente, que avanza en la investigación.

Entre las medidas dispuestas, se encuentra el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al atacante y reconstruir su recorrido tras el asalto.

Por el momento, no se descarta que haya actuado con cómplices o que existan hechos similares recientes bajo el mismo modus operandi.