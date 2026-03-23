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Frenó para ayudar a un hombre en la calle y todo se convirtió en una terrible pesadilla

Un joven de 20 años fue víctima de un violento episodio durante la madrugada, tras detener su auto ante un pedido de ayuda en la vía pública.

Frenó para ayudar a un hombre en la calle y todo se convirtió en una terrible pesadilla. 

Frenó para ayudar a un hombre en la calle y todo se convirtió en una terrible pesadilla. 

Lo que parecía un gesto solidario terminó en una pesadilla. Un joven de 20 años fue asaltado en plena madrugada en Las Heras, provincia de Mendoza, luego de detener su auto para asistir a un hombre que le pedía ayuda en la vía pública. El hecho ocurrió el domingo y es investigado como robo agravado por el uso de arma blanca.

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Un adolescente de 15 años discutió con su mamá policía y todo terminó en tragedia. (Foto: Google Maps)

El episodio se registró cerca de la 1.25 de la madrugada, en la intersección de Pellegrini y Güemes, cuando la víctima circulaba en su Fiat Cronos y observó a un hombre que hacía señas desesperadas. Sin sospechar lo que vendría, decidió frenar.

Una falsa emergencia que terminó en robo

Según el parte policial, al bajar del vehículo, el joven fue sorprendido por el supuesto damnificado, quien lo amenazó con un arma blanca.

Bajo intimidación, el delincuente le exigió sus pertenencias y concretó el robo en pocos minutos. Le sustrajo la rueda de auxilio, un teléfono celular, documentación personal y una billetera con $15.000.

Tras el ataque, el agresor escapó rápidamente y aún no fue identificado.

El hecho encendió alertas entre vecinos y autoridades, ya que no se descarta que se trate de una modalidad delictiva premeditada, en la que los delincuentes simulan una situación de emergencia para engañar a conductores.

Investigación en marcha y análisis de cámaras

La víctima radicó la denuncia y personal policial intervino en el lugar. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal correspondiente, que avanza en la investigación.

Entre las medidas dispuestas, se encuentra el análisis de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al atacante y reconstruir su recorrido tras el asalto.

Por el momento, no se descarta que haya actuado con cómplices o que existan hechos similares recientes bajo el mismo modus operandi.

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