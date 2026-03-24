El desgarrador relato de la mamá del nene de 3 años salvado por un policía de ser arrollado por un tren

Paola, la mamá del nene de 3 años que fue salvado por un policía segundos antes de que lo atropellara un tren en Córdoba, contó cómo vivió el dramático momento que pudo haber terminado en tragedia.
El menor quedó paralizado sobre las vías y fue rescatado por un oficial en el último instante.
Entre la vida y la muerte": el desgarrador relato de la mamá del nene que fue salvado por un policía
Paola, la mamá del nene de 3 años que fue salvado por un policía segundos antes de que lo atropellara un tren en Córdoba, contó cómo vivió el dramático momento que pudo haber terminado en tragedia.
“Yo recién me levantaba. Fui a la casa de mi mamá y puse la pava. Cuando escucho la bocina del tren, salgo. Sale mi hermano y en ese momento el policía lo alcanza a manotear y se tira para un costado”, relató la mujer.
El menor había quedado inmóvil sobre las vías mientras la formación se acercaba. En ese instante crítico, el cabo Pablo Luna logró reaccionar a tiempo, lo tomó y se arrojó hacia un costado, evitando el impacto.
Todavía conmocionada, la madre describió lo que sintió tras el rescate: “El policía vino para acá y me metí con él para adentro, pero no sabía cómo reaccionar con el policía que me lo había salvado”.
También recordó el momento en que volvió a abrazar a su hijo: “Cuando me da el nene, él no sabía qué decir, no entiende. Le doy muchas gracias al policía”.
“El nene es único hijo”, agregó, y remarcó la gravedad de la situación: “Estaban entre la vida y la muerte los dos, no solamente mi hijo”.
El hecho ocurrió cerca de las 11:30 en una zona donde efectivos realizan tareas de custodia para prevenir incidentes sobre las vías. El propio Luna explicó que se encontraba en ese operativo cuando escuchó bocinazos insistentes.
“Es una custodia que se le hace al tren para evitar que tiren escombros o intenten frenarlo. Cuando escuché los bocinazos, me di cuenta de que el nene estaba en las vías”, detalló.
Tras el episodio, el policía se reencontró con la madre del menor, quien le agradeció por haber salvado la vida de su hijo en una situación límite.