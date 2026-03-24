El desgarrador relato de la mamá del nene de 3 años salvado por un policía de ser arrollado por un tren

También recordó el momento en que volvió a abrazar a su hijo: “Cuando me da el nene, él no sabía qué decir, no entiende. Le doy muchas gracias al policía”.

“El nene es único hijo”, agregó, y remarcó la gravedad de la situación: “Estaban entre la vida y la muerte los dos, no solamente mi hijo”.

La palabra del policía que salvó al nene de 3 años

El hecho ocurrió cerca de las 11:30 en una zona donde efectivos realizan tareas de custodia para prevenir incidentes sobre las vías. El propio Luna explicó que se encontraba en ese operativo cuando escuchó bocinazos insistentes.

“Es una custodia que se le hace al tren para evitar que tiren escombros o intenten frenarlo. Cuando escuché los bocinazos, me di cuenta de que el nene estaba en las vías”, detalló.

Tras el episodio, el policía se reencontró con la madre del menor, quien le agradeció por haber salvado la vida de su hijo en una situación límite.

El video de la impresionante corrida del policía para salvar a un niño del tren