Embed

Hugo Ibarra confirmó el equipo ante Talleres y al capitán

"El mismo del equipo anterior. No va a cambiar nada", fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa. Luego, fue consultado sobre si Rojo volvería a ser el capitán o si alguien más llevaría la cinta. "Lo que se está diciendo o se dijo, no me hago responsable. Nada". Y añadió: "Todos saben que Cali tuvo una molestia, hay un parte médico. No entrenó y por eso no está concentrado. El subcapitán es Marcos y va a llevar la cinta, como corresponde. Quiero aclarar que mi decisión sobre Cali, lo hablé con él, es un gran profesional. No hay mucho más para decir".