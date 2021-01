Koeman: "Messi no quiere tomar una decisión ya y hay que aceptarlo"

Messi y Koeman

Ronald Koeman, entrenador de Barcelona, comprendió la postura de Lionel Messi, quien "no quiere tomar una decisión ya" respecto de su continuidad en el club, a seis meses del vencimiento de su contrato.

La situación del capitán culé y el futuro del proyecto deportivo dominaron la conferencia de prensa que ofreció el entrenador en la previa del partido de mañana ante Huesca por la 17ª fecha de La Liga, para el que el "10" estará nuevamente disponible.

"Hay que respetar su situación. No quiere tomar una decisión ya y hay que respetarlo. Como cualquier jugador que acaba su contrato, es libre en decidir lo que él quiera. Messi es un jugador que siempre quiere hacer lo mejor para el equipo y no veo como un problema que él no decida ya", entendió sobre la postura del argentino.

El 10 de Barcelona tiene contrato vigente hasta el 30 de junio próximo pero desde este viernes, primer día de 2021, cuenta con libertad para negociar con otro club, lo que aumenta la expectativa por una posible salida a París Saint Germain de Francia, Manchester City de Inglaterra o la MLS de Estados Unidos.

Koeman se refirió luego a su convocatoria para el partido ante Huesca: "Leo está bien, ha entrenado los días 30 y 31 y se encuentra bien. No tiene molestias en el tobillo y está preparado y alegre. Es importante para nosotros".

Fuente: Télam