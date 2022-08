La decisión de Agustín Rossi que no cayó bien en Boca y generó bronca en el Consejo de Fútbol

El arquero, que recibió mucho cariño por la gente del Xeneize y hasta fue ovacionado cuando realizó la entrada en calor, se sacó fotos y firmó autógrafos, generando una verdadera revolución en los fanáticos. Además, habló con la prensa: "El apoyo de la gente creo que estuvo siempre. Hay que estar muy agradecido y feliz con el hincha de Boca y los de las provincias. Lo vivo con tranquilidad, profesionalismo y respeto a la institución que me da lugar de trabajar", había dicho. Y eso no cayó bien en el Consejo de Fútbol...

Todo parece indicar que la decisión de Agustín Rossi de mostrarse cercano al público no le gustó al Consejo de Fútbol. ¿El motivo? Juan Román Riquelme y compañía no lo esperaban y tomaron ese gesto de manera desafiante, ya que los jugadores no pueden dar declaraciones sin pedir autorización (nunca salen a hablar el mismo día del partido).