El representante de Agustín Rossi se emocionó al aire y desmintió tajantemente a Jorge Amor Ameal

La emoción del representante de Agustín Rossi

"No nos quisieron escuchar la contraoferta que llevamos. Es fácil ensuciar a un jugador que dio todo por Boca. No sé si reírme. Que pongan una cámara de televisión y lo arreglemos cara a cara a ver quién miente. Quiero que me expliquen cuál es la locura que pidió Rossi y cuál es el contrato que Boca hace que quiebre el club", comenzó el manager.

Amplió, quebrado: "Rossi es lo más bueno que puede ser un ser humano. Jugó con contratos bajos, con propuestas que no quisieron escuchar, hace 2 años le pide reuniones a Boca. Desde Boca dicen todas mentiras. Hagamos una reunión televisada para arreglar el contrato de Rossi, mirá qué simple es. La reunión de hoy no sirvió para nada. Es una locura. Estuvo Riquelme y participó".

"Que se tenga que ir de esta manera, no tiene nombre, por el capricho de los dirigentes. La reunión de hoy me dio la impresión de que Rossi no juega más en Boca. La única diferencia son los impuestos, nada más que eso. Me calienta que hagan esto, es una vergüenza... Se jugó la vida por Boca, lo salen a ensuciar. Rossi está muy decepcionado. Que no mientan más porque voy a llevar el contrato a la TV a ver dónde está lo que dicen ellos", cerró González.

Los dichos de Jorge Amor Ameal sobre Agustín Rossi y su renovación

"Por Rossi, Boca hizo un gran esfuerzo. Lo que piensa la gente lo pensamos nosotros: es un gran arquero. Aparecieron con otra propuesta en la cual no estamos de acuerdo en quebrar al club. Si aceptás algo que cuesta pagarlo, es un problema. Estamos en Argentina. Boca a Rossi le propuso un contrato más que importante, iba a ser el arquero mejor pago de la historia de Boca", comentó el dirigente sobre el arquero.

Sumó: "Respaldamos completamente al Consejo y a Román en sus decisiones respecto al tema Rossi. Tenemos que fijarnos en el país que estamos. No podemos irnos del presupuesto que tenemos. Si Rossi no acepta, nos reuniremos con el Consejo y se tomará una consideración. Siempre hay horas para la reflexión".