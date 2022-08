Prattomadre.webp

Lucas Pratto sobre su salida de River: “Me hubiese gustado que Gallardo me dijera que no me iba a tener en cuenta”

El 20 de julio de 2021 Lucas Pratto se desvinculó de River y marcó diferencias con Marcelo Gallardo por su salida del club, pero remarcó que es “un gran entrenador” y aseguró que los dirigentes hicieron “un esfuerzo muy grande” en busca de su continuidad.

En declaraciones pasadas a TyC Sports, el Oso apuntó con las formas que marcaron su salida del Millonario: “Yo estoy tranquilo porque hablé lo que tenía que hablar en su momento. No me quisieron comunicar en la cara que no iba a ser tenido en cuenta. No puedo pretender que todos se manejen como uno pretende. Con Gallardo no volví a hablar; me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta”.

Copa Libertadores: el VAR le anuló un gol a Lucas Pratto ante Talleres

A tres minutos del comienzo del encuentro entre Talleres y Vélez correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Lucas Pratto convirtió un gol para el Fortín. Sin embargo, el VAR revisó la jugada y, finalmente, anuló el tanto.