Lionel Messi cortó sus vacaciones y comenzó la pretemporada con el PSG

El último partido de Messi había sido el inolvidable 5-0 ante Estonia, donde la Pulga hizo los cinco goles: eso fue el 5 de junio, exactamente hace un mes. Después de eso, la Pulga viajó a Rosario para compartir unos días de descanso con la familia. Regresó a Europa, pasó por Barcelona y viajó con Antonela, sus hijos y amigos a Ibiza, donde festejó su cumpleaños.

El posteo de Lionel Messi sobre su vuelta a los entrenamientos con el PSG

" 2022/2023. Día 1", es lo que dice el posteo que subió el capitán de la Selección Argentina en su cuenta de Instagram.

PSG confirmó la salida de Mauricio Pochettino: asumirá Christophe Galtier

Esta mañana se confirmó lo que ya se sabía: Mauricio Pochettino no seguirá al mando del PSG. El DT rosarino llegó en enero del 2021 y tenía contrato, pero la dirigencia parisina no quedó conforme con el rendimiento del equipo y decidió acordar el final del vínculo. Minutos después del anuncio de su despido, el club de la capital francesa presentó a Christophe Galtier, ex técnico del Niza.