Liverpool a la gran final: Rulli y su mal partido

El arquero argentino no jugó un buen partido y tuvo responsabilidad en los tres goles del equipo inglés. En el primero de Fabinho, la pelota le pasó entre las piernas. En el cabezazo de Luis Díaz, no salió a tiempo. Y en el gol de Mané no llegó a cortar al jugador ni a la pelota.