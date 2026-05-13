Polémica: se supo qué hizo Mauro Icardi con las cosas que quedaron de Wanda Nara en Turquía

Y agregó al respecto: "(Icardi) Está enviando todas estas pertenencias a Milano y además la mojada de oreja con el trofeo que ganó Wanda años atrás en el Bailando”.

“Hablé con diferentes personas del entorno de Wanda Nara y me cuentan que Mauro sigue sin mandarle las cosas. No solo a ella sino a los nenes también de cosas que han quedado en Estambul”, remarcó el comunicador.

El hecho de enviarle también el trofeo que Wanda conquistó de su paso por la televisión italiana en el certam de baile no pasó inadvertido y fue tomado como una mojada de oreja a su ex.

Además, el periodista comentó que el futuro futbolístico de Mauro Icardi seguiría en Turquía pero no en el Galatasaray sino en otro club de menor repercusión.

"La información que tengo es que Icardi va a terminar jugando en un club menor de Turquía porque Galatasaray no le va a pagar lo que le está pagando hoy. Lo quiere otro club turco que acaba de ascender y pondría bastante dinero”, concluyó Etchegoyen.

Mauro Icardi mudanza cosas Wanda Nara en turquia

Mauro Icardi mostró a La China Suárez como nunca con un terrible palito a Wanda Nara

Mauro Icardi consiguió otro título con el Galatasaray en la liga de Turquía y compartió una imagen sensual de su pareja la China Suárez con un aparente palito para su ex, Wanda Nara.

En medio de la felicidad por la conquista deportiva, el futbolista subió una foto íntima de su novia posando en ropa interior y con un mensaje que llamó la atención a más de un seguidor y muchos tomaron como un palito directo a su ex, Wanda Nara.

En la postal se puede ver a la actriz posando al aire libre en el jardín luciendo ropa interior de color negro y con su pie sosteniendo una pelota, en pose de futbolista y con sus pies sin calzado.

Mauro Icardi compartió la imagen desde sus historias de Instagram y destacó la belleza de su pareja con un contundente mensaje lleno de significado.

"Salí campéon en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida", comentó enamorado el deportista en la foto de su novia mencionándola en el posteo.