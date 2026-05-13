Polémica: se supo qué hizo Mauro Icardi con las cosas que quedaron de Wanda Nara en Turquía

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue generando día a día más novedades. Se conoció que el futbolista habría decidido qué hacer con las cosas que su ex le reclama su devolución de la casa donde vívían juntos en Turquía.
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El futbolista Mauro Icardi resolvió qué hacer con las pertenencias que su ex pareja Wanda Nara tenía en la casa que compartían en Turquía.
La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue generando día a día más novedades. Se conoció que el futbolista habría decidido qué hacer con las cosas que su ex le reclama su devolución de la casa donde vívían juntos en Turquía.
En varias ocasiones, la conductora remarcó su malestar por no poder contar aún con elementos de ella que quedaron en la vivienda donde vivía con la conductora.
Juan Etchegoyen contó ante este escenario cuál fue la decisión que tomó el novio de la China Suárez con las cosas que pertenecen a Wanda Nara: las envió a Italia y se conoció una foto con las cajas ya preparadas para la mudanza.
“Una nueva mudanza de Icardi de Turquía a Italia, me cuentan que está mandando cosas, muchas cajas y una copa que es la que ganó Wanda Nara en el Bailando de Italia", precisó el periodista en Mitre Live.
Y agregó al respecto: "(Icardi) Está enviando todas estas pertenencias a Milano y además la mojada de oreja con el trofeo que ganó Wanda años atrás en el Bailando”.
“Hablé con diferentes personas del entorno de Wanda Nara y me cuentan que Mauro sigue sin mandarle las cosas. No solo a ella sino a los nenes también de cosas que han quedado en Estambul”, remarcó el comunicador.
El hecho de enviarle también el trofeo que Wanda conquistó de su paso por la televisión italiana en el certam de baile no pasó inadvertido y fue tomado como una mojada de oreja a su ex.
Además, el periodista comentó que el futuro futbolístico de Mauro Icardi seguiría en Turquía pero no en el Galatasaray sino en otro club de menor repercusión.
"La información que tengo es que Icardi va a terminar jugando en un club menor de Turquía porque Galatasaray no le va a pagar lo que le está pagando hoy. Lo quiere otro club turco que acaba de ascender y pondría bastante dinero”, concluyó Etchegoyen.
Mauro Icardi consiguió otro título con el Galatasaray en la liga de Turquía y compartió una imagen sensual de su pareja la China Suárez con un aparente palito para su ex, Wanda Nara.
En medio de la felicidad por la conquista deportiva, el futbolista subió una foto íntima de su novia posando en ropa interior y con un mensaje que llamó la atención a más de un seguidor y muchos tomaron como un palito directo a su ex, Wanda Nara.
En la postal se puede ver a la actriz posando al aire libre en el jardín luciendo ropa interior de color negro y con su pie sosteniendo una pelota, en pose de futbolista y con sus pies sin calzado.
Mauro Icardi compartió la imagen desde sus historias de Instagram y destacó la belleza de su pareja con un contundente mensaje lleno de significado.
"Salí campéon en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida", comentó enamorado el deportista en la foto de su novia mencionándola en el posteo.