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Subte: cómo viajar gratis este fin de semana en la Línea A

Para los viajes gratuitos de este fin de semana en la Línea A, los usuarios deberán anotarse previamente dado que los cupos serán limitados.

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Para los viajes gratuitos de este fin de semana en la Línea A

Para los viajes gratuitos de este fin de semana en la Línea A, los usuarios deberán anotarse previamente dado que los cupos serán limitados.

Los históricos vagones de madera de la Línea A volverán a circular este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires con un paseo nocturno gratuito que promete revivir una parte emblemática de la historia del subte porteño. Se trata de una nueva edición del recorrido especial en los coches “Las Brujas”, organizada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en el marco de la Semana de Mayo.

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La experiencia se realizará durante la madrugada del domingo 17 de mayo, una vez finalizado el servicio habitual del sábado por la noche. Los pasajeros viajarán entre las estaciones Perú y Acoyte en un recorrido ida y vuelta de aproximadamente 40 minutos.

Según informó SBASE, habrá tres salidas programadas después de la medianoche, con horarios aproximados a las 00:00, 01:00 y 02:00. Cada recorrido contará con ambientación de época, música en vivo y distintas propuestas culturales. Además, participará el Regimiento de Patricios y habrá guías que relatarán la historia de los emblemáticos coches y de la primera línea de subte de América Latina.

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Los coches La Brugeoise, conocidos popularmente como “Las Brujas”, comenzaron a funcionar en 1913 y prestaron servicio durante casi un siglo en la Línea A. Fabricados en Bélgica, se transformaron en uno de los grandes íconos del transporte porteño y fueron declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad.

A diferencia de las formaciones modernas, estos vagones todavía conservan gran parte de sus detalles originales, como la carrocería de madera, las lámparas antiguas y los tradicionales asientos de época, características que convirtieron al paseo histórico en uno de los eventos más buscados por fanáticos del subte, turistas y vecinos.

Cómo anotarse para viajar en “Las Brujas”

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La inscripción se habilitará este miércoles 13 de mayo a las 12 del mediodía mediante formularios online que serán publicados en las redes sociales oficiales de BA Subte.

Desde la organización recomendaron completar el registro apenas se abra la convocatoria porque los cupos suelen agotarse en pocos minutos. Cada horario tendrá un formulario independiente y quienes resulten seleccionados recibirán posteriormente la confirmación por correo electrónico.

La actividad será gratuita y estará destinada a mayores de 18 años, aunque cada persona podrá asistir con un acompañante. En caso de ir con un menor, quien realice la inscripción deberá ser un adulto responsable.

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