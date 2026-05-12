Preocupación por Mery del Cerro tras revelar su problema de salud

Mery del Cerro generó una fuerte preocupación en redes sociales tras compartir una inesperada confesión sobre el difícil momento de salud que atraviesa.
El delicado cuadro de salud que enfrenta Mery del Cerro y que preocupó a todos. Enterate.
Mery del Cerro generó una fuerte preocupación en redes sociales tras compartir una inesperada confesión sobre el difícil momento de salud que atraviesa.
La actriz y modelo sorprendió al mostrarse desde una clínica, conectada a suero intravenoso, mientras revelaba que desde hace tiempo venía sufriendo síntomas físicos alarmantes que afectaban seriamente su bienestar cotidiano.
“No me venía sintiendo bien y decidí entender qué me pasaba de verdad”, expresó con sinceridad, dejando en claro que la situación la obligó a frenar y enfocarse plenamente en su salud.
Tras someterse a estudios médicos exhaustivos, los especialistas detectaron un cuadro complejo que incluye inflamación sistémica, dolor crónico, falta de energía y SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), una afección digestiva que puede impactar profundamente en la calidad de vida.
El diagnóstico llevó a Mery a iniciar de inmediato un tratamiento intensivo y personalizado. Según detalló, comenzó con sueroterapia intravenosa, protocolos antiinflamatorios, terapia NAD para energía celular, suplementación específica —incluyendo vitamina D— y sesiones de kinesiología para tratar dolores lumbosacros.
La actriz dejó en evidencia que no se trata de una simple molestia pasajera, sino de una batalla integral para recuperar su equilibrio físico. “Recién empiezo, pero ya entenderlo cambia todo”, aseguró, mostrando fortaleza y optimismo pese al duro proceso.