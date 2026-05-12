Preocupación por Mery del Cerro tras revelar su problema de salud

El diagnóstico llevó a Mery a iniciar de inmediato un tratamiento intensivo y personalizado. Según detalló, comenzó con sueroterapia intravenosa, protocolos antiinflamatorios, terapia NAD para energía celular, suplementación específica —incluyendo vitamina D— y sesiones de kinesiología para tratar dolores lumbosacros.

La actriz dejó en evidencia que no se trata de una simple molestia pasajera, sino de una batalla integral para recuperar su equilibrio físico. “Recién empiezo, pero ya entenderlo cambia todo”, aseguró, mostrando fortaleza y optimismo pese al duro proceso.