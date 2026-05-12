Conmoción en el fútbol: un jugador murió electrocutado

La escena fue desesperante. Sus familiares, testigos directos del accidente, intentaron asistirlo de urgencia mientras solicitaban ayuda médica. Minutos después, una ambulancia del departamento llegó al domicilio y trasladó al joven al Hospital Marcial Quiroga. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

La noticia provocó un fuerte golpe emocional en el barrio, donde vecinos y allegados expresaron dolor, incredulidad y preocupación. Muchos describieron al fallecido como una persona trabajadora, dedicada a su familia y muy querida en el ámbito deportivo local.

Tras el trágico episodio, se desplegó un importante operativo de peritaje técnico en la vivienda. Bomberos, especialistas eléctricos, personal policial y técnicos de Naturgy realizaron inspecciones exhaustivas para determinar las condiciones en las que se produjo la descarga.

Los resultados preliminares revelaron un escenario alarmante: el inmueble presentaba graves anomalías eléctricas, incluyendo una conexión clandestina, cables expuestos, derivaciones precarias y serias deficiencias en el sistema de seguridad.

Según indicaron los investigadores, el medidor registraba pérdidas a tierra y existían múltiples irregularidades que convertían a la vivienda en un espacio de alto riesgo. Incluso, uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, pese a que los técnicos interrumpieron el suministro desde el medidor oficial, la casa continuó recibiendo electricidad, lo que confirmó la existencia de conexiones ilegales alternativas.





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Este hallazgo encendió las alarmas entre las autoridades, ya que no solo representaba un peligro para los habitantes de esa vivienda, sino también para otras propiedades cercanas que podrían estar vinculadas a la red irregular.

Los peritos también detectaron tendidos eléctricos improvisados que aparentemente abastecían a otras casas del sector, una situación que refleja una problemática estructural en determinadas zonas periurbanas donde proliferan instalaciones fuera de norma.

La investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría 15ª, con intervención de Policía Científica y supervisión del fiscal Sebastián Gómez, quien busca establecer si existieron responsabilidades adicionales vinculadas a las conexiones clandestinas y al estado general de la instalación.

En paralelo, desde la empresa distribuidora Naturgy remarcaron la gravedad de este tipo de conexiones informales y señalaron que las derivaciones no autorizadas representan una amenaza permanente para vecinos y usuarios.

“Las instalaciones irregulares incrementan considerablemente el riesgo de electrocución, incendios y fallas estructurales”, señalaron fuentes vinculadas al relevamiento técnico.

La muerte del joven no solo generó tristeza, sino también indignación en la comunidad, donde muchos residentes reclamaron mayores controles estatales y programas de regularización eléctrica para prevenir nuevas tragedias.

Vecinos de Villa del Lago sostienen que las conexiones clandestinas son una problemática conocida desde hace tiempo, pero aseguran que la falta de fiscalización permitió que la situación se agravara.

Para quienes compartían el día a día con la víctima, la pérdida resulta devastadora. Su perfil como comerciante, padre de familia y futbolista lo había convertido en una figura cercana y respetada. Su fallecimiento deja además una familia quebrada por el dolor y una comunidad golpeada por la crudeza del hecho.

El caso reabrió una discusión urgente sobre seguridad eléctrica en sectores vulnerables, donde muchas familias recurren a instalaciones informales por necesidad económica o falta de acceso regularizado, sin dimensionar plenamente las consecuencias potenciales.

Especialistas advierten que la manipulación de artefactos eléctricos en instalaciones defectuosas puede multiplicar exponencialmente el riesgo de accidentes fatales. La ausencia de disyuntores, cableado certificado o conexiones reglamentarias transforma cualquier desperfecto cotidiano en una amenaza letal.

Mientras la fiscalía avanza con el expediente, se espera que las pericias determinen si hubo negligencias previas, omisiones técnicas o responsabilidades compartidas en la infraestructura eléctrica del domicilio.

Por su parte, organismos sociales y municipales comenzaron a brindar asistencia psicológica y acompañamiento a la familia del fallecido, en medio de una situación emocionalmente devastadora.

La tragedia de Ullum se convirtió en una advertencia contundente sobre los peligros silenciosos que pueden esconderse detrás de instalaciones deficientes y prácticas eléctricas inseguras.

Hoy, el barrio Villa del Lago enfrenta no solo el duelo por la pérdida de uno de sus vecinos más queridos, sino también la necesidad de exigir soluciones concretas para evitar que otro episodio similar vuelva a enlutar a una familia sanjuanina.

El fallecimiento de este joven deportista y comerciante deja una marca profunda en San Juan, donde el impacto social trasciende el accidente individual para transformarse en un llamado colectivo a la prevención, la regulación y la seguridad.

En medio del dolor, la comunidad insiste en que esta muerte no debe quedar solo como una tragedia aislada, sino como el punto de partida para revisar un problema que amenaza silenciosamente a cientos de hogares.