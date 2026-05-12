Ricardo Darín arrasa en Netflix con la serie ganadora de 8 Premios Platino 2026

Ricardo Darín brilló en los Premios Platino 2026

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia fue la premiación de Ricardo Darín, quien obtuvo el reconocimiento a Mejor Actor en Miniserie o Teleserie por su interpretación de Juan Salvo. Aunque el actor no asistió a la gala, el premio fue recibido por Andrea Pietra, quien también subió al escenario tras ganar como Mejor Actriz de Reparto en televisión.

La interpretación de Darín ya había sido destacada por especialistas del sector audiovisual y por buena parte de la crítica internacional. Su trabajo logró recuperar la esencia del personaje clásico de la historieta y, al mismo tiempo, darle una dimensión más contemporánea.

La construcción de Juan Salvo fue uno de los pilares del éxito de El Eternauta. La serie combinó drama, tensión y ciencia ficción con una estética ambiciosa que sorprendió incluso fuera de Latinoamérica.

El Eternauta 1

El elenco también celebró el reconocimiento para César Troncoso, quien ganó como Mejor Actor de Reparto y consolidó otra de las actuaciones más valoradas de la producción.

Bruno Stagnaro logró una marca inédita con "El Eternauta"

La adaptación de El Eternauta no sólo ganó en las categorías actorales. También se impuso en rubros técnicos y creativos que terminaron de confirmar la magnitud del proyecto.

Bruno Stagnaro recibió el premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana y se mostró emocionado durante su paso por el escenario.

La serie además obtuvo premios por:

Mejor Música Original para Federico Jusid.

Mejor Dirección de Montaje.

Mejores Efectos Especiales.

Reconocimientos en interpretación y reparto.

Bruno Stagnaro Premios Platino 2026

La combinación entre calidad técnica, narrativa y peso simbólico convirtió a la producción en uno de los proyectos audiovisuales argentinos más importantes de los últimos años.

Los efectos visuales fueron especialmente destacados por la crítica especializada. La recreación de una Buenos Aires devastada y atravesada por la nieve mortal logró una identidad visual que llamó la atención dentro del mercado internacional.

En distintos análisis publicados tras el estreno, muchos especialistas coincidieron en que la serie abrió una nueva etapa para la ficción argentina de gran presupuesto.

Andrea Pietra y César Troncoso Premios Platino 2026

Guillermo Francella emocionó a todos con un homenaje histórico

La otra gran figura argentina de la noche fue Guillermo Francella. El actor recibió el Premio Platino de Honor por su trayectoria y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala.

El reconocimiento repasó décadas de carrera en cine y televisión. Desde sus trabajos más populares en comedia hasta sus interpretaciones dramáticas más celebradas, Francella recibió una extensa ovación de parte del público y de sus colegas.

Guillermo Francella Premios Platino 2026

El premio fue entregado por Enrique Cerezo, presidente ejecutivo de los Premios Platino. Durante el homenaje se proyectaron imágenes de distintos momentos de su carrera y se repasó el impacto que tuvo en el audiovisual argentino e iberoamericano.

Francella también llegaba nominado por su participación en "Homo Argentum", aunque finalmente el premio a Mejor Interpretación Masculina en cine quedó para Wagner Moura ("El agente secreto").

"El agente secreto", la película brasileña que dominó los Premios Platino 2026

Mientras El Eternauta dominó el apartado televisivo, la gran ganadora en cine fue la brasileña El agente secreto.

La película dirigida por Kleber Mendonça Filho consiguió cuatro de los premios principales de la noche:

Mejor Película Iberoamericana.

Mejor Dirección.

Mejor Guion.

Mejor Actor para Wagner Moura.

El agente secreto Premios Platino 2026

El thriller político ambientado durante la dictadura brasileña llegó a los Premios Platino después de una temporada muy fuerte en festivales internacionales.

La película ya había acumulado elogios en distintos certámenes y terminó consolidando su lugar como una de las producciones latinoamericanas más importantes del año.

La actuación de Wagner Moura fue uno de los puntos más destacados. El actor brasileño construyó un personaje intenso y oscuro que terminó imponiéndose en una categoría muy competitiva.