Prime Video estrenó "Off Campus", la serie de 8 episodios que todos estaban esperando

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¿"Off Campus" tendrá segunda temporada en Prime Video?

La confirmación anticipada de una segunda entrega llamó especialmente la atención porque ocurrió antes de que la serie debutara en la plataforma. Este tipo de estrategia suele reservarse para proyectos con proyecciones de audiencia muy altas o propiedades intelectuales con fandom consolidado.

En este caso, Off Campus llegó respaldada por una comunidad de lectores extremadamente activa y por cifras editoriales que consolidaron el fenómeno global de la saga. Los libros escritos por Elle Kennedy superaron millones de copias vendidas y construyeron una audiencia internacional que siguió creciendo en redes sociales.

La apuesta de Prime Video también se alineó con una tendencia que ya dio resultados positivos en otras producciones románticas juveniles. El streaming detectó hace tiempo que las adaptaciones literarias enfocadas en romances universitarios generan niveles muy altos de fidelidad y conversación digital.

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El elenco principal de la serie "Off Campus"

El elenco principal de Off Campus, anunciado previamente, incluye a Ella Bright (The Crown, Malory Towers), Belmont Cameli (Until Dawn, Saved by the Bell), Mika Abdalla (Snack Shack, Sex Appeal), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin, National Treasure: Edge of History), Jalen Thomas Brooks (The Pitt, Thanksgiving), Josh Heuston (Dune: Prophecy, Heartbreak High) y Stephen Kalyn (Gen V, Motorheads).

Louisa Levy es la creadora, co-showrunner y productora ejecutiva de Off Campus, junto a Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman participan como productores ejecutivos por parte de Temple Hill. Leanna Billings de Billings Productions y Neal Flaherty también son productores ejecutivos.

Del éxito literario a Prime Video: el fenómeno de "Off Campus"

La base de Off Campus no es menor. La historia nació como una saga literaria que se convirtió en un fenómeno editorial internacional. Su autora, Elle Kennedy, logró posicionarse como una de las voces más influyentes dentro del romance contemporáneo.

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Sus novelas alcanzaron cifras contundentes: más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo y traducciones en más de 25 idiomas. Ese éxito fue el punto de partida para que la historia diera el salto a la pantalla.

Cuándo se estrena "Off Campus" en Prime Video

La primera temporada llegó oficialmente este miércoles 13 de mayo a Prime Video y cuenta con ocho episodios.

Por el momento, la plataforma todavía mantiene bajo reserva los detalles argumentales de la segunda temporada, aunque todo indica que continuará con el modelo de adaptación secuencial de los libros. Eso implicaría que la próxima entrega podría enfocarse en otra pareja central del universo Briar University, expandiendo gradualmente la historia original.

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La producción tampoco confirmó fechas de rodaje para la continuación, aunque el anuncio anticipado dejó claro que el proyecto ya forma parte de la estrategia de largo plazo de Amazon MGM Studios.

La expectativa alrededor del estreno creció rápidamente en redes sociales y muchos fanáticos consideran que la serie podría transformarse en el próximo gran fenómeno juvenil del streaming.

Tráiler oficial de "Off Campus" T1 en Prime Video