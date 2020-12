Nery Pumpido dijo que Los Pumas "se equivocaron feo" luego de no homenajear a Maradona contra los All Blacks

Nery Pumpido

Nery Pumpido, campeón del mundo en México '86, consideró que los jugadores del combinado nacional de rugby Los Pumas "se equivocaron feo" al no dedicarle un homenaje a Diego Maradona en el partido ante los All Blacks, en el torneo Tres Naciones que se lleva a cabo en Australia, y adelantó que no volverá a ver un partido.

"Nunca más voy a ver un partido", aseguró Pumpido al ser consultado por radio Sol de la ciudad de Santa Fe y consideró que "se equivocaron y feo". Además, sostuvo que los brazaletes de color negro que exhibieron los rugbiers argentinos en sus brazos fueron improvisados.

"Las cintas salieron a buscarlas corriendo cuando se enteran que los All Blacks van a hacer el homenaje a Diego. No había nada", agregó, ofuscado, el exarquero de Unión, Vélez Sarsfield, River Plate y Sevilla, entre otros equipos.

Aclaración del equipo: un mensaje del capitán Pablo Matera



"Sabemos que el homenaje que hicimos para Diego causó decepción, pero queríamos decirles que de ninguna manera fue nuestra intención". https://t.co/fg4nhs7lU3 — Los Pumas (@lospumas) November 30, 2020

Para Pumpido, "el rugby es un deporte con un alto nivel de marketing y se lo subió muchísimo" y en ese sentido dijo que "es un trabajo que lo hacen bien desde adentro, pero muchas veces no es la realidad".

"Es difícil volver de este error", insistió el ex técnico de Olimpia de Paraguay y Unión, quien reconoció que "en principio" le "dio bronca" la actitud de Los Pumas, y remarcó que "la gente se ha dado cuenta".