El peligro de ilusionarse con el Garching: la historia del equipo alemán que ascendió, descendió y renace una y otra vez

Garching

Lo dejaron sin casa y resurgió. Sumó recursos, ganó experiencia y maduró. Se fue y volvió. Varias veces. Le cambiaron las reglas, se cayó y se levantó. Y cuando parecía algo serio, bajó de nuevo. En este texto, por qué es complicado ilusionarse con el Garching.

VfR Garching juega en la Regionalliga Bayern, una de las cinco divisiones que conforman la cuarta categoría del fútbol alemán detrás de la Bundesliga, la Bundesliga 2 y la 3.Liga. Su nombre proviene de su ciudad, Garching bei München, una localidad de Baviera próxima a Munich.

Fundado en 1921 como un club puramente futbolístico, no le fue fácil asentarse. En 1937, tuvo que dejar la actividad porque se quedó sin estadio: su campo de juego dio paso a la construcción de la Autopista 9 que une Munich y Berlín. Que el Garching no tenga casa no es bueno.

En 1946, en posguerra, el club volvió como FC Garching, pero en 1949 volvió al original VfR Garching. En 1973, sumó deportes como básquet, voleibol, handball y atletismo, entre otros. Es lógico: ante la múltiple oferta en el mercado, el Garching sumó recursos seguir en carrera.

Garching asomó la cabeza más allá del plano local en 1986, cuando ascendió a la Bezirksliga Oberbayern-Nord, por entonces quinta categoría del fútbol germano. Cinco años después, subió a la Bezirksliga, pero tras deambular cuatro temporadas, descendió en 1995. Ghosteó mal.

En 1997, volvió a bajar de categoría y retornó al torneo amateur local. Ascendió nuevamente en la 2003-2004, pero bajó al año siguiente. En 2005, tras una reestructuración, volvió a subir a la Bezirksliga y en 2009 escaló a la Bezirksoberliga. Un Garching fijo, comprometido.

Todo iba bien, pero en 2012 se disolvió la Bezirksoberliga y hubo reforma en el fútbol alemán. Al Graching lo frizaron y a remarla de nuevo. Se incorporó a la Landesliga Bayern-Südost, séptima división, y en dos años ascendió dos veces: a la Landesliga y a la Regionalliga Süd.

Sumado a eso, en su primer año en la nueva categoría, Garching se benefició por el retiro del campeón, BC Aichach, que andaba flojo de papeles, y por haber sido subcampeón se quedó con el cupo para la Regionalliga Bayern. El famoso clavo que saca al otro.

Enseguida bajó a la Regionallida Süd, pero dos años después volvió a la Regionalliga Bayern. Desde entonces alternó buenas y regulares. Parecía establecido como algo serio, pero esta última temporada quedó último y volvió a descender. Lo difícil de engancharse con el Garching.