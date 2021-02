Pinola quiere seguir en River: "No se me pasa por la cabeza retirarme en junio"

Pinola

Javier Pinola, defensor de River, afirmó hoy que no tiene pensado retirarse en junio, fecha de vencimiento de su actual contrato, y que a partir de ahí dialogará con la dirigencia, pero su sueño es retirarse en el club de Núñez.

"No se me pasa por la cabeza retirarme en junio. Sé que en junio se me termina el contrato y se verá cómo seguir", aseguró Pinola, quien el miércoles pasado cumplió 38 años.

"Yo creo que no habría tanto problema por arreglar para seguir. Uno prioriza el lugar en donde está, cómo se siente, el grupo que tiene y si está contento", dijo el ex Núremberg de Alemania y Racing, al expresar su optimismo con vistas a la continuidad en el equipo "millonario".

"Uno sueña con retirarse en River, peleando cosas importantes, pero también soy realista y no me miento a mí ni a nadie; si yo veo que en el club no quieren que siga o si veo que no estoy a la altura de seguir compitiendo, se charlará", afirmó Pinola en diálogo con radio Mitre.

El exdefensor de Rosario Central es uno de los más experimentados del plantel que dirige Marcelo Gallardo, junto con Enrique Bologna (39), Germán Lux (38) y Leonardo Ponzio (39), quien en la semana anticipó que afrontará su último año como futbolista con fecha de retiro en junio o en diciembre.

Pinola opinó que Marcelo Gallardo es "un técnico exigente con un grupo de jugadores que se autoexige" y lo tiene como referente en la conducción táctica.

"Aprendo mucho de Gallardo para ser técnico, como de (Eduardo) Coudet en su momento y también de mi paso por Alemania. Me gustaría al menos en un futuro ser aunque sea un 1%, de lo que es Marcelo", indicó el exdefensor del seleccionado argentino.

El central de River se puso "recontra feliz" con la vuelta de su amigo Jonatan Maidana, con quien compartió zaga en la obtención de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid, porque además "representa mucho para el club".

Fuente: Télam