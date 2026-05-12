Mauro Icardi mostró a La China Suárez sin ropa y con un terrible dardo a Wanda Nara

El Galatasaray gritó campeón otra vez en el torneo de Turquía con Mauro Icardi como figura excluyente, siendo uno de los máximos referentes del plante y mientras se define cuál será su futuro.
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El futbolista Mauro Icardi consiguió otro título con el Galatasaray y compartió una imagen sensual de su pareja la China Suárez con un palito para su ex, Wanda Nara.
El Galatasaray gritó campeón otra vez en el torneo de Turquía con Mauro Icardi como figura excluyente, siendo uno de los máximos referentes del plante y mientras se define cuál será su futuro.
Mientras se analiza si el futbolista seguirá ligado al popular club de Estambul a punto de vencer su actual contrato, la China Suárez entró al césped junto a sus hijos para celebrar con su pareja el nuevo título el fin de semana tras la victoria por 4-2 frente a Antalyaspor.
Lo cierto es que en medio de la felicidad por el nuevo título, Mauro Icardi subió una foto íntima de su novia posando en ropa interior y con un mensaje que llamó la atención a más de un seguidor y muchos tomaron como un palito directo a su ex, Wanda Nara.
En la postal se puede ver a la actriz posando al aire libre en el jardín luciendo ropa interior de color negro y con su pie sosteniendo una pelota, en pose de futbolista y con sus pies sin calzado.
Mauro Icardi compartió la imagen desde sus historias de Instagram y destacó la belleza de su pareja con un mensaje también cargado de recuerdos del pasado que estaría dirigido a la mujer que lo acompañó a su lado durante diez años.
"Salí campéon en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida", comentó el delantero en la sugerente foto mencionando también a la China Suárez en la publicación.
¿Festejo de campeón en Turquía, elogio para la China Suárez y dardo indirecto para Wanda Nara?
Mauro Icardi celebró el cuarto título con el club Galatasaray de Turquía y realizó un fuerte posteo para sus hijas Francesca e Isabella apuntando otra vez contra Wanda Nara.
“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos", comenzó su picante mensaje.
"Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse. Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros", continuó.
Siguiendo su análisis, Mauro Icardi remarcó: "Pero hay algo que nunca entendieron… el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye. Nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ni un solo día. Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di".
"Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido. Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia", indicó con firmeza el futbolista.
Y cerró: "Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida… siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande. Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre”.