Mauro Icardi mostró a La China Suárez sin ropa y con un terrible dardo a Wanda Nara

Mauro Icardi compartió la imagen desde sus historias de Instagram y destacó la belleza de su pareja con un mensaje también cargado de recuerdos del pasado que estaría dirigido a la mujer que lo acompañó a su lado durante diez años.

"Salí campéon en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida", comentó el delantero en la sugerente foto mencionando también a la China Suárez en la publicación.

¿Festejo de campeón en Turquía, elogio para la China Suárez y dardo indirecto para Wanda Nara?

mauro icardi foto la china suarez en ropa interior con un picante mensaje

El fuerte posteo de Mauro Icardi para sus hijas Francesca e Isabella tras gritar campeón en Turquía

Mauro Icardi celebró el cuarto título con el club Galatasaray de Turquía y realizó un fuerte posteo para sus hijas Francesca e Isabella apuntando otra vez contra Wanda Nara.

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos", comenzó su picante mensaje.

"Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse. Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros", continuó.

Siguiendo su análisis, Mauro Icardi remarcó: "Pero hay algo que nunca entendieron… el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye. Nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ni un solo día. Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di".

"Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido. Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia", indicó con firmeza el futbolista.

Y cerró: "Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida… siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande. Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre”.