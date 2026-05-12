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Revolución reglamentaria: las nuevas e insólitas reglas que debutarán en el Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá no solo será histórica por sus 48 selecciones, sino también por un paquete de normas que prometen transformar la dinámica del juego. Los detalles.

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Revolución reglamentaria: las nuevas e insólitas reglas que debutarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 será recordado como el punto de inflexión para el fútbol moderno. Además de ser la primera edición que reunirá a 48 selecciones nacionales, la cita en Norteamérica servirá como escenario para el estreno de novedades reglamentarias que, tras la finalización del torneo, se extenderán a todas las competiciones del mundo. El objetivo de la FIFA y la IFAB es claro: aumentar el tiempo neto de juego y erradicar conductas antideportivas que han empañado el espectáculo en el último tiempo.

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Cuáles son las nuevas reglas de tiempo en el Mundial 2026

Uno de los focos principales de la reforma es evitar la pérdida de tiempo. En esta Copa del Mundo, los jugadores tendrán solo 10 segundos para dejar el campo de juego ante cada sustitución. Si el futbolista demora más de ese plazo, el equipo se verá penalizado: deberá jugar con un hombre menos durante un minuto antes de que el reemplazante pueda ingresar.

Asimismo, se implementará un límite estricto para las reanudaciones manuales y de portería. A partir de ahora, habrá un plazo de 5 segundos para saques de banda y de meta. En caso de superar ese tiempo, la posesión de la pelota pasará automáticamente al equipo rival. Por último, cada vez que un futbolista reciba atención médica en el césped, deberá salir y esperar un minuto antes de reincorporarse, a menos que la lesión haya sido producto de una falta sancionada con tarjeta.

Qué es la "Ley Vinicius" y cómo afectará a los jugadores

Entre las medidas más llamativas adoptadas por la FIFA y la IFAB se encuentra la denominada "Ley Vinicius". Esta norma establece que los jugadores que se tapen la boca durante enfrentamientos con rivales serán expulsados. El objetivo es combatir el racismo y los insultos discriminatorios, permitiendo que las cámaras y los especialistas en lectura de labios puedan identificar ofensas.

Esta regla surge como respuesta directa al caso de Gianluca Prestianni, quien fue sancionado con seis partidos tras discriminar al brasileño durante un duelo entre Benfica y Real Madrid. Con esta implementación, el organismo busca que no existan "zonas grises" en las discusiones dentro del campo.

Cómo cambiará la intervención del VAR en la Copa del Mundo

El Video Assistant Referee (VAR) ampliará su radio de acción para corregir errores que antes quedaban fuera de su jurisdicción. En el Mundial 2026, el VAR estará autorizado para la revisión de segundas amarillas y para la corrección de decisiones en tiros de esquina mal otorgados o no cobrados. Estas adiciones buscan reducir las injusticias en jugadas que, aunque parecen menores, suelen definir el rumbo de los partidos de eliminación directa.

Qué sucede si un equipo abandona el campo en protesta

La FIFA ha decidido endurecer las penas contra la rebeldía institucional dentro del terreno. Se sancionará con tarjeta roja a los jugadores que abandonen el campo en protesta por una decisión arbitral. Esta medida es una respuesta a la final de la Copa Africana de Naciones, donde Senegal se retiró momentáneamente tras un penal cobrado para Marruecos. Aunque luego regresaron y ganaron, un fallo posterior les quitó el título; ahora, la roja será inmediata para quienes intenten boicotear el desarrollo del juego.

Cómo funcionan las nuevas pausas por rehidratación obligatorias

Finalmente, el Mundial visibilizará las pausas por rehidratación obligatorias después de los 22 minutos de cada tiempo, independientemente del clima reinante. Aunque la medida busca proteger la integridad física de los atletas, ha generado polémica entre los hinchas debido a que estos minutos muertos suelen ser aprovechados para la venta de publicidad, lo que muchos consideran una interrupción comercial del ritmo del partido.

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