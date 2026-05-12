Revolución reglamentaria: las nuevas e insólitas reglas que debutarán en el Mundial 2026

Esta regla surge como respuesta directa al caso de Gianluca Prestianni, quien fue sancionado con seis partidos tras discriminar al brasileño durante un duelo entre Benfica y Real Madrid. Con esta implementación, el organismo busca que no existan "zonas grises" en las discusiones dentro del campo.

Cómo cambiará la intervención del VAR en la Copa del Mundo

El Video Assistant Referee (VAR) ampliará su radio de acción para corregir errores que antes quedaban fuera de su jurisdicción. En el Mundial 2026, el VAR estará autorizado para la revisión de segundas amarillas y para la corrección de decisiones en tiros de esquina mal otorgados o no cobrados. Estas adiciones buscan reducir las injusticias en jugadas que, aunque parecen menores, suelen definir el rumbo de los partidos de eliminación directa.

Qué sucede si un equipo abandona el campo en protesta

La FIFA ha decidido endurecer las penas contra la rebeldía institucional dentro del terreno. Se sancionará con tarjeta roja a los jugadores que abandonen el campo en protesta por una decisión arbitral. Esta medida es una respuesta a la final de la Copa Africana de Naciones, donde Senegal se retiró momentáneamente tras un penal cobrado para Marruecos. Aunque luego regresaron y ganaron, un fallo posterior les quitó el título; ahora, la roja será inmediata para quienes intenten boicotear el desarrollo del juego.

Cómo funcionan las nuevas pausas por rehidratación obligatorias

Finalmente, el Mundial visibilizará las pausas por rehidratación obligatorias después de los 22 minutos de cada tiempo, independientemente del clima reinante. Aunque la medida busca proteger la integridad física de los atletas, ha generado polémica entre los hinchas debido a que estos minutos muertos suelen ser aprovechados para la venta de publicidad, lo que muchos consideran una interrupción comercial del ritmo del partido.