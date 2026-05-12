Salió a la luz la tremenda interna detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa: "Lo torturó"

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De acuerdo al relato que expuso la periodista, Pampita no habría tomado bien la decisión de separarse y habría intentado revertir la situación insistiendo constantemente con llamados y mensajes. “Pampita le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no. Ella no aceptaba la separación”, sostuvo Latorre frente a sus compañeros.

Además, agregó que desde el círculo íntimo de Pepa le aseguraron que el empresario terminó completamente agotado por la situación. “Él les contó a sus amigos que lo torturó con el teléfono, llamados, mensajes y audios. Se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo”, detalló la panelista sobre el escandaloso detrás de escena que hasta ahora se había mantenido lejos de la exposición mediática.

En ese contexto, Yanina Latorre también reveló cuál habría sido una de las frases más impactantes que Pampita le dijo a su expareja en medio de la crisis. “Te vas a arrepentir, no me dejes”, leyó la conductora sobre el mensaje que recibió de su fuente.

Finalmente, la panelista cerró con otra frase demoledora vinculada al entorno de Martín Pepa: “Ella es insoportable, le quemó la cabeza y él la dejó”.

Pampita mató a Martín Pepa - captura LAM

Cómo quedó la relación de Pampita con Roberto García Moritán tras el escandaloso divorcio

Aunque ya pasó más de un año y medio desde el explosivo final de la relación entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, la historia entre ambos volvió a generar repercusión luego de las recientes declaraciones públicas del empresario, quien habló sin filtros sobre el duro impacto que tuvo la separación en su vida personal y profesional.

En distintas entrevistas, García Moritán se mostró visiblemente afectado al recordar aquella etapa y reconoció que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida tras la ruptura con la modelo. "Perdí todo. Familia, laburo, credibilidad, confianza, todo perdí", expresó con crudeza al hacer referencia a las consecuencias que, según él, dejó el quiebre sentimental.

Además, el empresario dejó entrever que la relación terminó de una manera abrupta y sin posibilidad de cerrar ciertos asuntos pendientes entre ambos. "Todo fue muy rápido" y "no hubo espacios, no fue una separación normal", sostuvo, dando a entender que nunca pudieron mantener una conversación profunda después de tomar caminos distintos.

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Mientras las declaraciones de Moritán despertaron repercusión mediática y reavivaron el interés sobre el vínculo que mantuvieron, Pampita eligió mantenerse al margen de cualquier discusión emocional vinculada a su ex pareja. Consultada por la prensa sobre las palabras del empresario, la conductora fue contundente y dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en ese tipo de planteos.

"No son temas míos, entonces trato de no meterme", respondió con firmeza, marcando distancia respecto a las reflexiones públicas de su ex marido. Lejos de profundizar sobre el pasado o abrir una polémica, la modelo sostuvo que hoy el único punto que los une tiene que ver exclusivamente con la crianza de su hija Ana.

En ese sentido, explicó que ambos priorizan mantener un vínculo cordial por el bienestar de la pequeña. Según señaló, la intención es conservar una relación "amena y en paz", entendiendo que el equilibrio entre los dos resulta fundamental para acompañar el crecimiento de la niña de la mejor manera posible.

Así, mientras Roberto García Moritán todavía mira hacia atrás con cierta melancolía y reconoce las pérdidas que sufrió tras la separación, Pampita parece decidida a enfocarse completamente en el presente y seguir adelante sin detenerse en viejas heridas.