Muerte de Diego Maradona: declara un médico que podría cambiar el rumbo del juicio

En el juicio realizado en 2025, que luego fue anulado, Schiter sostuvo que trasladar a Maradona a una vivienda particular implicaba un riesgo importante debido a su delicado estado de salud y sus antecedentes clínicos.

“Llevarlo a la casa me parecía, al menos, arriesgado”, había declarado el médico, al remarcar que el exjugador presentaba problemas cardíacos, consumo problemático y necesitaba controles permanentes.

Según explicó en aquella audiencia, luego de la operación en la Clínica Olivos fue consultado sobre cuál consideraba que debía ser el mejor esquema de recuperación. En ese contexto, recomendó una internación en una clínica especializada con seguimiento médico constante y atención multidisciplinaria.

“Tendría que haber ido a un lugar más protegido para él”, aseguró Schiter al referirse a la recuperación del exfutbolista.

Los médicos que atendieron a Diego Maradona antes de la cirugía

También fueron convocados Marcos Correa y Óscar Alberto Franco, dos profesionales que participaron de la atención de Maradona en el sanatorio Ipensa de La Plata el 2 de noviembre de 2020, pocos días antes de la intervención quirúrgica.

Correa, médico clínico, y Franco, cardiólogo, integraron el equipo que evaluó a Diego cuando ingresó con un marcado deterioro físico.

Durante el juicio anterior, ambos habían señalado que el hematoma subdural no requería una cirugía urgente, una postura que podría volver a generar controversia durante la audiencia de este martes.

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Según había explicado Correa, tras analizar los estudios médicos entendían que el cuadro podía ser monitoreado sin necesidad de intervenir de inmediato. Sin embargo, finalmente la operación fue impulsada por el neurocirujano Leopoldo Luque en la Clínica Olivos.

Por su parte, Franco podría aportar detalles sobre el estado cardíaco de Maradona antes de su externación, la medicación que debía recibir y las condiciones clínicas generales en las semanas previas a su fallecimiento.

Qué se investiga en el juicio por la muerte de Diego Maradona

El debate oral intenta determinar si existió responsabilidad penal por parte del equipo médico que acompañó a Maradona durante la internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Irribarren sostienen que hubo abandono, desidia y falta de controles médicos adecuados durante las horas previas a la muerte del exfutbolista.

En la causa están imputados (todos están acusados por homicidio simple con dolo eventual: