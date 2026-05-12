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Jubilados y pensionados ANSES: cuándo se confirma el aumento de junio y el aguinaldo

ANSES aplicará en junio un nuevo incremento atado a la inflación, mientras jubilados también cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.

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Jubilados y pensionados: cuándo se confirma el aumento de junio y el aguinaldo

Jubilados y pensionados: cuándo se confirma el aumento de junio y el aguinaldo

Miles de jubilados y pensionados esperan esta semana un dato clave que impactará directamente en sus ingresos. El próximo jueves 14 de mayo a las 16 horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer la inflación de abril, índice que será utilizado para calcular el nuevo aumento que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social en junio.

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La actualización llegará en un mes especialmente importante para los adultos mayores, ya que además del incremento mensual también se pagará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026. Por eso, el ingreso final podría ser considerablemente más alto para quienes cobran jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales.

El dato que definirá el próximo aumento

Desde que comenzó el nuevo esquema de movilidad atado a la inflación, los aumentos de ANSES se calculan tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC dos meses antes.

En este caso, la inflación de abril será la que determine el porcentaje de aumento que recibirán los haberes previsionales en junio.

Las consultoras privadas manejan estimaciones que oscilan entre el 2,4% y el 2,9%, por lo que la jubilación mínima podría ubicarse cerca de los $404.000 el próximo mes.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial, el dato definitivo se conocerá este jueves cuando el organismo estadístico publique el informe completo.

Cuánto podrían cobrar los jubilados en junio con aguinaldo

Junio no traerá solamente el aumento mensual. También llegará el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Para los jubilados y pensionados, el medio aguinaldo equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. En este cálculo no se incluye el bono extraordinario que paga el Gobierno.

Si la jubilación mínima efectivamente se acerca a los $404.000, el aguinaldo rondaría entre los $200.000 y $202.000.

En ese escenario, y si el Ejecutivo mantiene además el bono previsional de $70.000, el ingreso total de junio podría superar los $670.000 entre haber mensual, aguinaldo y refuerzo.

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Quiénes cobrarán el aguinaldo de ANSES

El medio aguinaldo será depositado automáticamente junto con los haberes mensuales y alcanzará a distintos grupos del sistema previsional.

Lo cobrarán:

  • Jubilados del SIPA
  • Pensionados
  • Titulares de la PUAM
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez

Cuándo se paga el aumento y el aguinaldo

El pago se realizará junto al calendario habitual de junio que organiza la Administración Nacional de la Seguridad Social según la terminación del DNI.

Como ocurre todos los meses, primero cobrarán quienes perciben haberes mínimos y luego avanzará el cronograma para jubilaciones más altas.

En las próximas semanas, ANSES publicará las fechas exactas de acreditación para cada grupo.

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