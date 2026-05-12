Jubilados y pensionados ANSES: cuándo se confirma el aumento de junio y el aguinaldo

Las consultoras privadas manejan estimaciones que oscilan entre el 2,4% y el 2,9%, por lo que la jubilación mínima podría ubicarse cerca de los $404.000 el próximo mes.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial, el dato definitivo se conocerá este jueves cuando el organismo estadístico publique el informe completo.

Cuánto podrían cobrar los jubilados en junio con aguinaldo

Junio no traerá solamente el aumento mensual. También llegará el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Para los jubilados y pensionados, el medio aguinaldo equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. En este cálculo no se incluye el bono extraordinario que paga el Gobierno.

Si la jubilación mínima efectivamente se acerca a los $404.000, el aguinaldo rondaría entre los $200.000 y $202.000.

En ese escenario, y si el Ejecutivo mantiene además el bono previsional de $70.000, el ingreso total de junio podría superar los $670.000 entre haber mensual, aguinaldo y refuerzo.

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Quiénes cobrarán el aguinaldo de ANSES

El medio aguinaldo será depositado automáticamente junto con los haberes mensuales y alcanzará a distintos grupos del sistema previsional.

Lo cobrarán:

Jubilados del SIPA

Pensionados

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez

Cuándo se paga el aumento y el aguinaldo

El pago se realizará junto al calendario habitual de junio que organiza la Administración Nacional de la Seguridad Social según la terminación del DNI.

Como ocurre todos los meses, primero cobrarán quienes perciben haberes mínimos y luego avanzará el cronograma para jubilaciones más altas.

En las próximas semanas, ANSES publicará las fechas exactas de acreditación para cada grupo.