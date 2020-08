Otra polémica frase de Ameal sobre la causa por violencia de genero contra Villa: "Si es culpable hay que curarlo"

ameal

Si hay algo claro, mientras la justicia sigue en curso la investigación, es que en la causa judicial que tiene a Sebastián Villa como protagonista, la postura de Boca deja muchísimo que desear. La falta de medidas disciplinarias con el colombiano, más alguna desafortunada declaración de alguno de sus hombres más pesados hizo mella en los hinchas que se quejan de la falta de un protocolo contra la violencia de género en el club. Y hoy, en su reaparición mediática luego de varios meses, Ameal volvió a soltar una frase muy polémica, cuando lo consultaron acerca de una versión que indicaba que el colombiano no participaría de los dos primeros partidos de la Copa Libertadores.

"Eso lo define el técnico. El técnico decide si juega o no. Creo que alrededor de Villa se creó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si realmente era culpable o no era culpable. Supongamos que lo es, si es culpable hay que curarlo, esta es la historia. No se puede sobre la pena seguir penando, creo que hay que ir por otro camino. Hoy hay muchas herramientas para resolver esto. No nos tenemos que adelantar, tiene que decidirlo la Justicia. Él está trabajando con el plantel", arrancó el presidente en TyC Sports, lo que inmediatamente provocó reacciones en las redes sociales.

Ante la insistencia sobre el tema, por ese rumor de sanción a pesar de que la Justicia lo autorizó a viajar al exterior para los partidos contra Libertad en Paraguay y el DIM en Colombia, Ameal agregó: "Nosotros estamos esperando lo que determine la justicia. Obviamente, enun momento donde no hubo fútbol, hubo mucho centimetraje, mucho audio, de todo. Siempre dijimos que vamos a escuchar a la Justicia. Les digo con total honestidad, creo que a la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida".

La postura de Ameal no varió a pesar del tiempo: "Si el chico tuvo un problema, busquemos cómo lo podemos resolver, porque lo lógico es sancionar y lo que él sabe hacer, que es jugar al futbol, sacárselo y, bueno... condenarlo realmente a un tema que no es lo mejor. Esta es mi opinión. No sacarle el fútbol y condenarlo. Esta es mi opinión, nosotros somos una Comisión Directiva de 30 miembros y cada uno tiene derecho a pensar y expresar como quiere. Es un tema que define la Justicia".

El dirigente xeneize ya había tenido unas palabras polémicas varios meses atrás, cuando pareció justificar lo ocurrido con Villa diciendo que "cada casa es un mundo", una reflexión que provocó críticas internas en el club, además de malestar y bronca. "Nunca más 'CADA CASA ES UN MUNDO'", escribió en su cuenta de Twitter Mercedes Palazzo, referente de la red Feminismo Xeneize, integrante de la Agrupación Nuevo Boca.

-Daniela Cortés denunció a Sebastián Villa.

En cuanto a la causa judicial, se encuentra en el último tramo de la etapa preliminar y, luego de que terminen de declarar los testigos propuestos por las partes, será el momento en que la fiscal Verónica Pérez, de la UFI 3 de Esteban Echeverría, deberá pronunciarse sobre el mérito de las pruebas para requerir la elevación a juicio o el sobreseimiento.

Por lo pronto, el abogado de Cortés, Fernando Burlando, espera que Villa vaya a juicio, mientras que la defensa del colombiano, a cargo del abogado Martín Apolo, confía en que su cliente sea sobreseído, luego de varias señales positivas que fueron recibiendo en los últimos meses.

No es nada casual que en los últimos días el delantero haya levantado mucho el perfil en sus redes sociales.