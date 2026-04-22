María Fernanda Callejón pidió la detención de Ricky Diotto en pleno juicio y crece la tensión

En ese contexto, también se conoció un episodio ocurrido días atrás durante la comunión de la hija que tienen en común. Según relataron en el ciclo, había testigos vinculados a la causa y se habría generado una situación incómoda cuando Diotto tomó fotografías a una mujer que debía declarar, lo que habría provocado tensión en el lugar.

Por su parte, Luis Bremer se comunicó con Diotto, quien confirmó las restricciones impuestas por la Justicia y aclaró que no son unilaterales. “No podemos tener dialogo ni contacto con ninguno de los testigos”, expresó el músico, dejando en claro que la medida alcanza a ambos.

Mientras el juicio sigue su curso, el enfrentamiento suma nuevos capítulos y mantiene en vilo tanto al entorno de los protagonistas como al ámbito mediático.

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Qué dijo Ricky Diotto tras las acusaciones de Fernanda Callejón y la frase que generó indignación

Días pasados, en medio del conflicto judicial con María Fernanda Callejón, Ricky Diotto decidió dar su versión de los hechos tras las fuertes acusaciones de su expareja, quien volvió a referirse a presuntos episodios de violencia durante la relación.

En diálogo con el ciclo A la Tarde (América TV), el actor comenzó tomando distancia de los dichos de Callejón: “No la escuché a Fernanda, estuve trabajando”, lanzó de entrada, marcando su postura frente a la exposición mediática del conflicto.

Al referirse a uno de los puntos más sensibles, la situación de su hija en común, fue claro: “Para nada tengo una obsesión con Fernanda, el tema de la tenencia de mi hija es un tema privado. No hablo de temas privados, si lo hago es para defenderme”.

Sin entrar en detalles sobre las acusaciones, Diotto eligió reforzar su rol como padre: “Yo soy un súper papá, no hay discusión de eso”, afirmó con contundencia. Y sumó: “La única realidad es la verdad, y la realidad es que soy un papá súper presente y que estoy al día con todo”.

En ese contexto, también desmintió versiones que circularon en los últimos días: “Jamás dije que Fernanda tenía problemas de adicciones, busquen los archivos”, sostuvo. Además, justificó sus apariciones públicas: “Las únicas veces que hablé fue cuando ella habló de mí. No sé qué más hacer para que deje de hablar de mí”.

El aspecto económico también apareció en su descargo, especialmente en relación a la vivienda que compartían: “Yo no hice nada para que Fernanda se quede en la calle, le dejé la casa. Ella no la quiso pagar y las consecuencias están a la vista: perdimos la casa”, explicó. Y agregó: “Hace cuatro años dije que si no la vendíamos la íbamos a perder… y la perdimos”.

Sobre la causa judicial en curso, el actor expresó su malestar: “Ahora estoy en un juicio por violencia de género, afrontando todo lo que conlleva y el dolor que significa para mí y para mi familia algo que nunca existió”.

También hizo foco en su responsabilidad económica como padre: “Yo pago todo, estoy al día con todo. Pago la cuota alimentaria, el colegio, la obra social y las salidas de mi hija”, enumeró. Incluso, lanzó una crítica directa: “La única vez que le di la plata para que pague el colegio no lo hizo”.

Por último, cuestionó la actitud pública de su expareja: “Armó un grupo en Instagram donde habla pestes de mí todo el tiempo, cuando yo ni la nombro”, disparó. Y cerró con una frase que no pasó desapercibida: “Yo fui un señor con Fernanda, la cuidé como nadie la cuidó”.

Sus declaraciones no hicieron más que profundizar la grieta con Callejón y sumaron un nuevo capítulo a un conflicto que sigue escalando tanto en la Justicia como en los medios.