Zunino liquidó a Luana en Gran Hermano y la acusó de lo peor: "Me estás..."

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Cómo fue el encuentro de Luana, Zunino y Fabio en Gran Hermano

En una dinámica especial propuesta por Gran Hermano, Luana, Fabio y Zunino compartieron una velada distinta en el SUM, donde el juego los obligó a permanecer atados entre sí. El clima, lejos de ser distendido, estuvo atravesado por miradas cómplices, incomodidades y una tensión latente que no pasó desapercibida.

Durante la charla, Luana indagó sobre las experiencias previas de Fabio en otros realities, abriendo un intercambio que rápidamente tomó un tono sugestivo: “¿En los otros realities también era tan divertido cuando se ataban?”.

Agostini respondió entre risas, sin dar demasiadas precisiones: “Depende cómo lo hagamos, sí”. Ante esa respuesta, ella insistió: “¿Cómo lo hacían?”. Él, esquivando la definición, retrucó: “¿El qué? ¿A qué nos referimos? No sé si estamos hablando de lo mismo”.

“Qué hacían cuando estaban atados”, aclaró Luana, buscando una respuesta más directa. Entonces Fabio amplió: “Quizás salían algunas caricias, pero porque también me ataron con la chica con la que me estaba conociendo, así como vos. Ahora me ataron con tu exnovio ”.

La frase no pasó inadvertida y generó una reacción inmediata de Zunino, que se mostró sorprendido: “¿Cómo exnovio?”. Acto seguido, le preguntó a Luana: “¿Qué somos?”. Ella intentó descomprimir la situación: “Nos llevamos muy bien”, aunque el clima ya estaba cargado de tensión.

Con tono provocador, Fabio cerró: “Poliamor”, dejando en el aire la posibilidad de que el vínculo entre los tres siga dando que hablar. Luana, por su parte, sumó entre risas: “Un poco de champagne y te juro que arranco de 0 a 300. Me falta eso”, coronando una escena que expuso la complejidad del triángulo dentro de la casa.