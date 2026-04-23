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¿El fin?

Zunino liquidó a Luana en Gran Hermano y la acusó de lo peor: "Me estás..."

Parece que se cortó todo tipo de vínculo entre Luana y Zunino en Gran Hermano. En las últimas horas, la relación terminó de quebrarse y él decidió hablarle directamente a las cámaras, sin filtros, para exponer lo que venía sintiendo.

23 abr 2026, 19:32
Zunino liquidó a Luana en Gran Hermano y la acusó de lo peor: Me estás...
Zunino liquidó a Luana en Gran Hermano y la acusó de lo peor: Me estás...

Zunino liquidó a Luana en Gran Hermano y la acusó de lo peor: "Me estás..."

Luana y Zunino pasaron por todos los estados de ánimo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desde que comenzó la edición: de la complicidad inicial y el coqueteo constante a momentos de cercanía emocional que hicieron pensar en un romance, hasta llegar a un distanciamiento que hoy parece marcar otro capítulo en su historia dentro de la casa.

Apenas comenzó la convivencia, entre ellos surgió una química innegable. Con el paso de los días, fueron construyendo un lazo sólido que los convirtió en aliados dentro de la casa. Aún más, con el tiempo, esa conexión ganó intensidad y se transformó en un vínculo mucho más profundo.

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Pero en las últimas horas, todo parece haberse quebrado. Una actitud de la joven —que no cayó nada bien— terminó de tensar la relación y descolocó a su compañero, que venía acumulando dudas. Sin rodeos, él decidió hablarle a las cámaras y marcar un quiebre definitivo, dejando en claro que ya no confía en ella ni dentro ni fuera del juego.

“Ustedes me juzgarán si estoy confundido, pero no me transmite confianza, no me siento seguro. Yo me meto al baño y ella está susurrando; está distante, el lenguaje corporal también habla. Por más que ya no haya nada sentimental en el medio, me parece que ella me está fallando en el juego a mí y a Zilli. No compro más con eso: cuando me tiene que defender, no me defiende, piensa solo en ella", expresó Franco al público que lo sigue.

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Cómo fue el encuentro de Luana, Zunino y Fabio en Gran Hermano

En una dinámica especial propuesta por Gran Hermano, Luana, Fabio y Zunino compartieron una velada distinta en el SUM, donde el juego los obligó a permanecer atados entre sí. El clima, lejos de ser distendido, estuvo atravesado por miradas cómplices, incomodidades y una tensión latente que no pasó desapercibida.

Durante la charla, Luana indagó sobre las experiencias previas de Fabio en otros realities, abriendo un intercambio que rápidamente tomó un tono sugestivo: “¿En los otros realities también era tan divertido cuando se ataban?”.

Agostini respondió entre risas, sin dar demasiadas precisiones: “Depende cómo lo hagamos, sí”. Ante esa respuesta, ella insistió: “¿Cómo lo hacían?”. Él, esquivando la definición, retrucó: “¿El qué? ¿A qué nos referimos? No sé si estamos hablando de lo mismo”.

Qué hacían cuando estaban atados”, aclaró Luana, buscando una respuesta más directa. Entonces Fabio amplió: “Quizás salían algunas caricias, pero porque también me ataron con la chica con la que me estaba conociendo, así como vos. Ahora me ataron con tu exnovio ”.

La frase no pasó inadvertida y generó una reacción inmediata de Zunino, que se mostró sorprendido: “¿Cómo exnovio?”. Acto seguido, le preguntó a Luana: “¿Qué somos?”. Ella intentó descomprimir la situación: “Nos llevamos muy bien”, aunque el clima ya estaba cargado de tensión.

Con tono provocador, Fabio cerró: “Poliamor”, dejando en el aire la posibilidad de que el vínculo entre los tres siga dando que hablar. Luana, por su parte, sumó entre risas: “Un poco de champagne y te juro que arranco de 0 a 300. Me falta eso”, coronando una escena que expuso la complejidad del triángulo dentro de la casa.

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