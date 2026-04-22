Horror en Gran Hermano: un participante ahorcó a una mujer y piden expulsión urgente

Lejos de calmarse, el hombre continuó con su actitud violenta al ser llevado fuera del cuarto. Ya en otro sector de la casa, volvió a insultarla: "Eres una put...".

En este contexto, el agresor podría enfrentar cargos por intento de homicidio o por lesiones graves. Cabe destacar que, en Serbia, el estrangulamiento es considerado por la legislación como un acto de extrema violencia, independientemente de que haya ocurrido dentro de un reality show.

Si bien la intervención del personal de seguridad fue inmediata, serán las autoridades las que deberán analizar las lesiones, el contexto y las pruebas disponibles. La calificación final del hecho dependerá de la investigación judicial.

El material se hizo viral en cuestión de segundos y generó una fuerte condena en social. Además, reabrió el debate sobre la exposición, los controles y las consecuencias de este tipo de formatos televisivos, donde la convivencia extrema muchas veces deriva en situaciones límite.

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¿Qué antecedentes de violencia física y expulsiones hubo en Gran Hermano Argentina?

Para poner en contexto lo ocurrido, en la versión local de Gran Hermano Argentina también se registraron episodios de violencia que generaron fuerte repercusión. Uno de los antecedentes más recordados tuvo lugar en la edición 2015, cuando Brian Lanzelotta fue expulsado de manera inmediata tras protagonizar una agresión física contra Marian Farjat dentro de la casa.

El episodio desató un escándalo mediático en todo el país y obligó a la producción a intervenir con rapidez, marcando un límite claro frente a este tipo de conductas. La sanción fue contundente y dejó en evidencia que, incluso en un formato basado en la convivencia extrema, hay situaciones que no se toleran.

Si bien aquel caso no alcanzó el nivel de gravedad del hecho ocurrido en Serbia, sí expuso cómo la tensión acumulada puede derivar en episodios fuera de control. Desde entonces, Gran Hermano Argentina reforzó sus protocolos de seguridad y las medidas disciplinarias ante cualquier conducta violenta dentro de la casa.