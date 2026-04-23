El novio de Jimena Barón sufrió un accidente doméstico con su bebé y terminó en el hospital: qué le pasó

Así, lo que empezó como un pequeño accidente doméstico terminó convertido en una historia desopilante que Jimena Barón no dudó en compartir con su comunidad, reafirmando el estilo espontáneo con el que muestra su intimidad familiar.

Jimena Baron

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Cómo fue el cumpleaños temático de Momo, el hijo mayor de Jimena Barón

A mediados de marzo, Jimena Barón tiró la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños de su hijo Momo, fruto de su relación con el ex futbolista de Boca y Roma, Daniel Osvaldo.

La artista, que actualmente se desempeña como jurado en el ciclo Es mi sueño (El Trece), conducido por Guido Kaczka, vivió una jornada cargada de emoción en el marco del cumpleaños número 11 del nene, en un festejo donde no faltó ningún detalle.

La celebración se llevó a cabo durante el día y en un entorno al aire libre, más precisamente en un campo acondicionado para la ocasión. Allí, el evento contó con cotillón temático y un clima relajado, ideal para que los chicos disfrutaran sin parar. Momo, protagonista absoluto de la jornada, lució con orgullo la camiseta de Boca Juniors mientras recibía el cariño de todos los invitados, que le cantaron el feliz cumpleaños en medio de un ambiente festivo.

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Uno de los grandes atractivos fue el clásico toro mecánico, que se convirtió en el centro de atención y diversión, sumando adrenalina a un día pensado especialmente para los más chicos. Entre juegos, chapuzones en la pileta y risas constantes, la celebración mantuvo un espíritu distendido y familiar de principio a fin.

En cuanto a la propuesta gastronómica, se optó por un menú simple pero efectivo: panchos y hamburguesas a la parrilla fueron las estrellas, acompañando una jornada donde la prioridad estuvo puesta en el disfrute compartido.

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Además, Jimena Barón estuvo acompañada por el pequeño Arturo, el hijo que tuvo junto a Matías Palleiro, y no dudó en abrir su corazón en redes sociales tras el festejo. Desde su cuenta de Instagram, la cantante expresó sus sentimientos con un mensaje cargado de amor y reflexión.

“Para mí triunfar es esto. Es mi familia, mis hijos contentos, una bandeja con panchos, pasto, si se puede pile, los amigos de mis hijos también contentos y un hombre que me ayuda con amor incondicional y quiere a los míos como suyos. No tanto más, que aprendí que es un montonazo. Feliz festejo Momito lindo”, escribió, dejando en claro qué es lo verdaderamente importante para ella.

Las imágenes del cumpleaños temático de Momo reflejaron a la perfección una celebración íntima, alegre y repleta de momentos inolvidables.