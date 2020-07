Real Madrid volvió a ganar por un penal, se acerca al título y Zidane declaró: "No estamos donde estamos por los arbitros"

Ramos, gran figura del puntero de La Liga.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, rechazó que su equipo lidere La Liga favorecido por los fallos arbitrales, luego de hilvanar hoy la séptima victoria consecutiva (1-0 vs. Athletic de Bilbao) con un penal sancionado a instancias del sistema VAR.

"No puedo aceptar que se diga que lo que estamos haciendo es gracias a los árbitros. Hay que respetar al Real Madrid", cuestionó Zidane al ser consultado la polémica jugada que derivó en el gol del Sergio Ramos.

⚽️ | #LaLiga



Un pisotón fue penal y el otro no. El árbitro cobró el que le dieron a Marcelo y Sergio Ramos le dio la victoria al @realmadrid 1-0 sobre el @AthleticClub para seguir encaminándose al título.



¿Y el pisotón del propio Ramos? El VAR dijo siga, siga... pic.twitter.com/1dJFQwDo5B — Ovacion24 (@ovacion24) July 5, 2020

"Creo que el árbitro ha ido a ver la jugada y lo ha pitado porque lo hay. Todavía no la vi pero me han dicho que lo hay. No te puedo decir nada, cada uno opina. Yo nunca me meto con los árbitros, hay imágenes, lo miran y pitan ellos", se excusó el francés.

Consultado sobre si La Liga ya está definida, Zidane aclaró: "Se va a decidir al final de la temporada. Sabemos que al rival le faltan cinco partidos y a nosotros cuatro y no podemos relajarnos ni pensar en el título", precisó