La respuesta de Juanfer Quintero a Gallardo luego de los dichos del Muñeco

Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo

Marcelo Gallrdo hoy en conferencia de prensa se refirió a la salida de Juan Fernando Quintero de River, en medio de la pandemia.

"Quiero remarcar el valor que tengo hacia el jugador y la persona, con quien hice un vínculo cercano y de mucho afecto. Le deseo lo mejor en su carrera. Que siga tratando de transmitir su talento en una liga inferior a la que él eligió ir. El recuerdo de los que no dio y el cariño será eterno", comentó el Muñeco.

Una de las joyas que dejó Juanfer

Pero el entrenador Millonario también dejó en claro que no le gustó cómo se dio la transferencia: "Es muy simple, él me lo planteó en su momento. Tenía ganas de irse y a partir de ahí empezamos a tratar de resolver las formas, que no fueron las más prolijas, claramente. Acá hubo una desprolijidad en las formas que no indican el comportamiento que hemos tenido a los largo de los años. Yo traté de decirle cuál era mi pensamiento, respeté su opinión, y a partir de ahí lo dejé que arregle su situación con los dirigentes, su representante y el club chino, para tratar de finalizar esto de la mejor forma posible”.

Lo cierto es que el colombiano, flamante refuerzo del Shenzen chino, publicó una historia en su cuenta de Instagram dedicada su ex DT.

El posteo de Juanfer

"Todo es recíproco, animal. Gracias por todo", fue el mensaje que posteó Quintero, que será recordado eternamente en el Mundo River por el histórico gol a Boca en la final de Madrid.