River presentó a su nuevo refuerzo: Pablo Solari, quien reaccionó llamativamente al enterarse

SolariCOloColo.jpg

Solari pasó con éxito la revisión médica del sábado y firmó con la institución de Núñez hasta diciembre de 2026. Además, el futbolista sanluiseño tendrá una importante cláusula de recisión: 20 millones de euros.

Pablo Solari y sus números en el Colo Colo

Solari viene de jugar tres temporadas con Colo Colo de Chile, en las que disputó 71 partidos, marcó 16 goles, hizo 11 asistencias y ganó la Copa Chile 2021 y la Supercopa de Chile 2022. Además, fue distinguido como el mejor jugador de aquella Copa Chile que obtuvo con el Cacique.

SolariPresentacion.webp

De esta forma, el oriundo de Arizona cumplirá su sueño de jugar en el club del que es hincha (se llama Pablo César por Aimar) al igual que su familia (su padre es fanático y le puso a un hermano Matías Jesús por Almeyda y a otro Santiago por el Indiecito Solari).

Pablo Solari contó que se emocióno cuando le contaron que se suma a River: “Me largué a llorar”

“Cuando me avisaron que se hacía el pase a River estaba almorzando con mi novia y me largué a llorar”. El delantero argentino fue anunciado hoy como nuevo refuerzo del Millonario y contó la emoción que le generó saber que se pondría la banda roja en el pecho: "Fueron varios días de negociación. Esto es un premio al sacrificio y todo lo que luché para llegar a este momento. Dar este paso en mi carrera y poder jugar en River me llena de orgullo”, agregó Solari en declaraciones al sitio web de Colo Colo.