Se derrumbó una obra cerca de la cancha de River: dos obreros quedaron atrapados y fueron rescatados

Uno de ellos fue trasladado en helicóptero al Hospital Pirovano, mientras que el otro fue derivado en ambulancia a un centro de salud para su evaluación. Ninguno presenta riesgo de vida, aunque permanecen bajo observación médica.

Buscaron descartar más víctimas tras el colapso

Tras el rescate, los equipos de emergencia continuaron con las tareas de remoción de escombros para descartar que haya más trabajadores afectados por el derrumbe.

720 - 2026-04-25T180959.386 El incidente ocurrió entre el puente Labruna y el pasaje Cachila.

El episodio generó además un fuerte operativo en la zona y complicaciones en el tránsito sobre la avenida Lugones, una de las principales arterias del norte de la Ciudad.