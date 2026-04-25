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Se derrumbó una obra cerca de la cancha de River: dos obreros quedaron atrapados y fueron rescatados

El incidente ocurrió entre el puente Labruna y el pasaje Cachila. Dos obreros quedaron bajo los escombros, pero lograron ser rescatados y un tercer trabajador que presenció el accidente y quedó en shock.

Se derrumbó una obra cerca de la cancha de River. 

Se derrumbó una obra cerca de la cancha de River. 

Un impactante derrumbe en una excavación generó momentos de tensión en el barrio porteño de Núñez, a metros del estadio de River. Dos obreros quedaron atrapados bajo los escombros, pero lograron ser rescatados por los equipos de emergencia y se encuentran fuera de peligro.

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El incidente ocurrió durante la tarde del sábado en una obra con una excavación de aproximadamente seis metros de ancho por tres de profundidad, cuando el terreno cedió y dejó a los trabajadores parcialmente enterrados.

En el lugar trabajaron al menos seis móviles del SAME y dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que actuaron con rapidez para liberar a los operarios. Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, ambos trabajadores fueron rescatados con vida, mientras intentaban rescatar a un tercer obrero que no revertiría lesiones graves.

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Uno de ellos fue trasladado en helicóptero al Hospital Pirovano, mientras que el otro fue derivado en ambulancia a un centro de salud para su evaluación. Ninguno presenta riesgo de vida, aunque permanecen bajo observación médica.

Buscaron descartar más víctimas tras el colapso

Tras el rescate, los equipos de emergencia continuaron con las tareas de remoción de escombros para descartar que haya más trabajadores afectados por el derrumbe.

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El incidente ocurrió entre el puente Labruna y el pasaje Cachila.

El incidente ocurrió entre el puente Labruna y el pasaje Cachila.

El episodio generó además un fuerte operativo en la zona y complicaciones en el tránsito sobre la avenida Lugones, una de las principales arterias del norte de la Ciudad.

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