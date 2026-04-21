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Preocupación en River por Sebastián Driussi: la gravedad de su lesión y cuántos partidos estará fuera

El delantero, que debió salir a los 18 minutos del duelo ante Boca, confirmó el peor diagnóstico. Afrontará un largo período de recuperación, complicando los planes de Eduardo Coudet para los Playoffs y la Copa Sudamericana.

Preocupación en River por Sebastián Driussi: la gravedad de su lesión y cuántos partidos estará fuera

El Superclásico no solo dejó un sabor amargo en River Plate por el resultado, sino también por las consecuencias físicas en su plantel. Este martes se conoció que Sebastián Driussi sufrió un desgarro grado 3, luego de haber salido reemplazado por Maximiliano Salas a los 18 minutos del primer tiempo en el Monumental.

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Esta noticia representa un verdadero dolor de cabeza para Eduardo Coudet, ya que el delantero estará al menos tres semanas sin jugar, perdiéndose una etapa de definiciones fundamentales antes del parate por el Mundial 2026.

Qué partidos se pierde Sebastián Driussi en River

Debido a la gravedad de la lesión, el atacante no podrá estar presente en el cierre de la fase de grupos del Torneo Apertura ante Aldosivi y el postergado frente a Atlético Tucumán. Además, quedará fuera del cruce de octavos de final de los Playoffs y de los compromisos internacionales ante RB Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana.

Quién será el reemplazante de Driussi en el equipo de Coudet

Ante esta ausencia, el principal candidato para ocupar su lugar es Maximiliano Salas, quien ya ingresó por él en el Superclásico y posee características similares. Como alternativas en el plantel también aparecen Joaquín Freitas y el juvenil Agustín Ruberto, aunque este último corre desde más atrás en la consideración del técnico.

Cuántas lesiones tuvo Driussi desde su regreso a River

La situación física del futbolista de 30 años genera alarma en Núñez. Desde su vuelta al club en enero de 2025, procedente del Austin de la MLS, Driussi ya sufrió seis lesiones y se perdió un total de 20 partidos. El historial reciente es complejo:

  • Febrero 2026: Desgarro grado 1 en el isquiotibial izquierdo (un mes fuera).

  • Marzo 2026: Pubalgia que le impidió jugar con normalidad.

  • Abril 2026: El actual desgarro grado 3 sufrido ante Boca.

Esta seguidilla de problemas musculares y un esguince de tobillo previo han impedido que el delantero logre la continuidad deseada en su segundo ciclo con la banda roja. Ahora, deberá encarar una nueva recuperación con el objetivo de estar a punto para el segundo tramo del año, mientras el Millonario se juega su permanencia en las dos competencias locales e internacionales de este semestre.

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