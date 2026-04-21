Preocupación en River por Sebastián Driussi: la gravedad de su lesión y cuántos partidos estará fuera

Cuántas lesiones tuvo Driussi desde su regreso a River

La situación física del futbolista de 30 años genera alarma en Núñez. Desde su vuelta al club en enero de 2025, procedente del Austin de la MLS, Driussi ya sufrió seis lesiones y se perdió un total de 20 partidos. El historial reciente es complejo:

Febrero 2026: Desgarro grado 1 en el isquiotibial izquierdo (un mes fuera).

Marzo 2026: Pubalgia que le impidió jugar con normalidad.

Abril 2026: El actual desgarro grado 3 sufrido ante Boca.

Esta seguidilla de problemas musculares y un esguince de tobillo previo han impedido que el delantero logre la continuidad deseada en su segundo ciclo con la banda roja. Ahora, deberá encarar una nueva recuperación con el objetivo de estar a punto para el segundo tramo del año, mientras el Millonario se juega su permanencia en las dos competencias locales e internacionales de este semestre.