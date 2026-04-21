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Qué decisión tomó la AFA con Héctor Paletta y Darío Herrera tras la polémica en el Superclásico

River pidió que el árbitro que estuvo en el VAR el domingo pasado no lo vuelva a dirigir. Sin embargo, los jueces no fueron sancionados por la Dirección Nacional Arbitral.

Dario Herrera

Dario Herrera, rodeado de las críticas de River Plate en el Monumental (REUTERS

La polémica por el último Superclásico entre River y Boca sumó un nuevo capítulo: la Asociación del Fútbol Argentino ratificó a los árbitros involucrados en la jugada más discutida del partido. Los incluyó en la próxima fecha del Torneo Apertura.

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Lejos de aplicar una sanción, la Dirección Nacional de Arbitraje, que encabeza Federico Beligoy, decidió volver a designar tanto a Darío Herrera como a Héctor Paletta, protagonistas del escándalo que marcó el triunfo de Boca en el Monumental.

En paralelo, River presentó un pedido oficial ante la Asociación del Fútbol Argentino para que el árbitro del VAR en el último Superclásico, Paletta, no vuelva a dirigir al conjunto que dirige Eduado Coudet, lo que sí tendría asidero dentro de la dirigencia central, según informaron en A24.

El foco de la polémica estuvo en la última acción del partido: un pelotazo largo terminó con un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área, que generó el reclamo masivo de penal por parte de River.

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Paletta, de 49 a&ntilde;os, viajar&aacute; a Tucum&aacute;n y no volver&iacute;a a dirigir a River.&nbsp;

Paletta, de 49 años, viajará a Tucumán y no volvería a dirigir a River.

Herrera no sancionó la infracción y Paletta, desde el VAR, tampoco lo convocó a revisar la jugada, lo que encendió la bronca del equipo local y sus hinchas. La controversia escaló al punto que River solicitó formalmente que Paletta no vuelva a ser designado en el VAR en sus partidos por tiempo indeterminado.

Pese a las críticas, la AFA respaldó a los árbitros. Paletta fue designado como VAR en Atlético Tucumán-Banfield, mientras que Herrera dirigirá Estudiantes de Río Cuarto-Rosario Central.

También fue incluido Sebastián Habib, quien tuvo participación como AVAR en el Superclásico y volverá a cumplir funciones en la nueva fecha.

River vuelve a jugar en el Monumental

En la próxima jornada, River recibirá a Aldosivi con arbitraje de Nicolás Ramírez, uno de los jueces mejor considerados en el ámbito local. En el VAR estará Nicolás Lamolina.

La mirada de expertos y el debate que sigue

La jugada fue analizada por el exárbitro internacional Javier Castrilli, quien fue contundente: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo… penal”, afirmó, sumándose a los reclamos de jugadores y cuerpo técnico de River.

El respaldo de la AFA a los árbitros, lejos de cerrar la polémica, reavivó el debate sobre el uso del VAR en el fútbol argentino, en un contexto donde las decisiones arbitrales vuelven a quedar bajo la lupa.

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