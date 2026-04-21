Qué decisión tomó la AFA con Héctor Paletta y Darío Herrera tras la polémica en el Superclásico

GN5CVHYONNELRNWTH2YVYT7ZJM Paletta, de 49 años, viajará a Tucumán y no volvería a dirigir a River.

Herrera no sancionó la infracción y Paletta, desde el VAR, tampoco lo convocó a revisar la jugada, lo que encendió la bronca del equipo local y sus hinchas. La controversia escaló al punto que River solicitó formalmente que Paletta no vuelva a ser designado en el VAR en sus partidos por tiempo indeterminado.

Pese a las críticas, la AFA respaldó a los árbitros. Paletta fue designado como VAR en Atlético Tucumán-Banfield, mientras que Herrera dirigirá Estudiantes de Río Cuarto-Rosario Central.

También fue incluido Sebastián Habib, quien tuvo participación como AVAR en el Superclásico y volverá a cumplir funciones en la nueva fecha.

River vuelve a jugar en el Monumental

En la próxima jornada, River recibirá a Aldosivi con arbitraje de Nicolás Ramírez, uno de los jueces mejor considerados en el ámbito local. En el VAR estará Nicolás Lamolina.

La mirada de expertos y el debate que sigue

La jugada fue analizada por el exárbitro internacional Javier Castrilli, quien fue contundente: “Hubo un claro desplazamiento con el brazo… penal”, afirmó, sumándose a los reclamos de jugadores y cuerpo técnico de River.

El respaldo de la AFA a los árbitros, lejos de cerrar la polémica, reavivó el debate sobre el uso del VAR en el fútbol argentino, en un contexto donde las decisiones arbitrales vuelven a quedar bajo la lupa.