Russo: "Hasta los dos cambios, Boca tuvo dos o tres situaciones muy claras"

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa con los medios luego del decepcionante empate de Boca 1-1 contra Sarmiento en La Bombonera.

"Hasta los dos cambios, que fueron juntos, Boca tuvo dos o tres situaciones muy claras. Era estar tranquilos, con calma. Son los cambios que venimos haciendo y que hicimos un montón de veces en este año", remarcó el entrenador.

Y justificó: "El cambio de Villa a la derecha me da sus diagonales con los pases de Cardona. Son cambios que hacemos, no es la causa de todo esto. El otro día pasó lo mismo vs. Newell's, Obando entró muy bien y nadie dijo nada".

"Nos costó volver a tener el mismo ritmo, tenemos que resolverlo nosotros, no le echo la culpa a nadie", declaró.

Sobre las lesiones de Salvio e Izquierdoz, dijo: "Los diagnósticos de las lesiones son muy pronto, lo vamos a evaluar mañana con los estudios. Fueron los dos juntos, bajamos el ritmo y el nivel pero la gente que entra tiene la capacidad para suplantarlo".

El miércoles Boca jugará contra Claypole por Copa Argentina y Russo se refirió a dicho encuentro: "Vamos a ver mañana cómo estamos pensando en el miércoles, cómo están los que hicieron 90 minutos. Todo lo que juega Boca es importante. Hoy hubo cosas positivas y otras hay que seguir mejorándolas".